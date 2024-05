Ces grands saints transformés par l’Esprit saint

Saint Augustin, saint Paul, le saint Curé d’Ars… Par leur vie, ces saints ont témoigné de l’action puissante de la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit.

Bien que l’action de l’Esprit saint soit invisible, elle s’est manifestée de manière évidente à travers les dons qu’elle a produits dans la vie des saints. Sagesse, intelligence, conseil, science, crainte de Dieu, piété, force : chacun de ces dons s’est particulièrement manifesté chez certains saints. Voici quelques exemples :

SAGESSE

SAINT AUGUSTIN



Public Domain

L’Esprit saint permet de voir chaque situation avec le regard de Dieu. Grâce au don de sagesse, l’homme peut reconnaître la présence de Dieu dans sa vie, ainsi que ses erreurs et ses péchés. Saint Augustin s’est distingué pour son don de sagesse dans son œuvre Les Confessions, où il raconte sa quête de Dieu et revisite les différentes périodes de sa vie avec un regard renouvelé par la foi après sa conversion.

INTELLIGENCE

SAINT PAUL



Godong

Le don d’intelligence permet de comprendre les mystères de Dieu et les Saintes Écritures avec une compréhension divine. Saint Paul était l’un des premiers apôtres à annoncer l’Évangile de Jésus Christ. Après sa conversion, il a commencé à voir avec les yeux de la foi et à saisir la profondeur des paroles et de la vie du Christ, ce qui lui a permis d’évangéliser et de convertir d’innombrables païens.

cONSEIL

SAINT jean-marie vianney



Pascal Deloche / Godong

Le don de conseil aide à discerner et à comprendre la juste manière de se comporter, de parler et le chemin à suivre. Le Curé d’Ars (1786-1859) avait particulièrement reçu ce don de l’Esprit saint : il conseillait des milliers de fidèles venant de toute la France pour recevoir ses conseils sages et inspirés. Pendant trente ans, il a passé jusqu’à 20 heures par jour dans le confessionnal.

FORCE

SAINT JOSÉ SANCHEZ DEL RIO



Domaine public / Aleteia

L’Esprit saint arme de force et de courage pour témoigner et persévérer dans l’épreuve. « Je peux tout en celui qui me donne la force » peut-on lire dans la Bible (Ph 4,13). Tous les martyrs ont reçu de Dieu le don de force qui leur a permis de rester fidèle au Christ jusqu’à la mort. Le jeune mexicain saint José Sanchez del Rio (1913-1928) en est un exemple éloquent : lors de la guerre des Cristeros, il est mort martyr à 15 ans, sans renier sa foi.

SCIENCE

SAINT ALBERT LE GRAND



Shutterstock

L’Esprit saint permet de s’émerveiller devant la création et de voir la grandeur de Dieu à travers elle, que ce soit devant un beau paysage ou un coucher de soleil. Saint Albert le Grand, dominicain allemand du XIIIe siècle, avait particulièrement reçu le don de science. Au cours de sa vie, il a écrit une œuvre scientifique considérable, notamment dans les sciences naturelles, reconnaissant la main de Dieu dans la création. Il est considéré comme le saint patron des savants et des scientifiques.

PIÉTÉ

SAINT FRANÇOIS D’ASSISE



Saint François d’Assise. © Fred de Noyelle I Godong

Le don de piété inspire un grand désir de prière et de relation intime avec Dieu. Il est dit que saint François d’Assise (1182-1226) ne parlait que de Dieu ou avec Dieu. Il est considéré comme un alter Christus qui s’est laissé totalement transformer par cette relation étroite et personnelle avec le Seigneur. Selon la tradition catholique, il fut le premier saint à recevoir les stigmates, considérées comme un signe d’une union profonde avec Dieu.

CRAINTE DE DIEU

SAINT VINCENT FERRIER



Public domain

La crainte de Dieu ne signifie pas avoir peur de Dieu, mais avoir peur de l’offenser et avoir un profond désir d’observer ses commandements. Saint Vincent Ferrer, prêtre dominicain espagnol du XIVe siècle, a parcouru de nombreux pays en évangélisant et en enseignant cette sainte crainte de Dieu. L’iconographie le représente souvent avec une auréole sur laquelle il est possible de lire l’inscription « Craignez Dieu et rendez-lui honneur ».