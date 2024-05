Nigeria : le père Basil enlevé au volant de sa voiture

Alors qu’il était au volant de sa voiture, le père Basil Gbuzuo a été enlevé au Nigeria ce mercredi 15 mai matin. Il s'agit du quatrième prêtre enlevé dans le pays depuis le début de l'année. Le diocèse d’Onitsha, dont il est issu, a partagé son inquiétude et sollicite les prières pour sa libération rapide.

Ce mercredi 15 mai, à 8 heures du matin, le père Gbuzuo a été enlevé alors qu’il était au volant de sa voiture. Il s’agit du quatrième prêtre enlevé au Nigeria depuis le début de l’année. Les pères clarétains Kenneth Kanwa et Jude Nwachukwu ont été enlevés en février dernier, et le père Tony Mukoro, du diocèse de Benin City, a été enlevé au mois de mars. Tous les trois ont été libérés en toute sécurité peu de temps après. Concernant ce nouvel enlèvement, l’archidiocèse d’Onitsha, dans le sud du pays, indique n’avoir eu aucun contact avec les ravisseurs pour le moment, et sollicite des prières pour la “libération rapide et sûre” du père Basil Gbuzuo. Mgr Valerian Maduka Okeke, archevêque d’Onitsha, invite “tous les fidèles du Christ et tous les hommes et femmes de bonne volonté à prier sincèrement pour la libération rapide et sûre du prêtre, alors que nous intensifions nos efforts pour garantir sa liberté”.

En 2023, 28 prêtres ont été enlevés dans ce pays africain où règne la violence, et on reste encore sans nouvelle de trois d’entre eux : le père John Bako Shekwolo, porté disparu depuis 2019 et les pères Joseph Igweagu et Christopher Ogide enlevés en 2022 et dont personne n’a eu de signe de vie depuis.

Une flambée de violence

Depuis plusieurs années maintenant, le Nigeria est confronté à une flambée de violence orchestrée par des gangs dont les membres se livrent à des attaques aveugles, à des enlèvements contre rançon et, dans certains cas, à des meurtres, menés notamment par Boko Haram depuis 2009. En 2023, le Nigeria était en tête de liste des pays avec des cas de prêtres et de religieux enlevés. De nombreux dirigeants catholiques du Nigeria demandent au gouvernement de mettre fin à ce fléau de l’insécurité, une demande à laquelle s’associe l’AED qui appelle également à la libération immédiate et inconditionnelle du père Basil Gbuzuo.

