Avec un p’tit truc en plus, les répétions sont plus drôles !

Alors que le film cartonne en salle, la société de distribution d'"Un p'tit truc en plus" a mis en ligne sur ses réseaux un extrait des répétions d'Artus et d'une de ses actrices, Marie. Gentillesse, bienveillance et fou rire garantis !

Le film a dépassé les deux millions de spectateurs, et au vu du bouche à oreille incroyable, Un p’tit truc en plus est en passe de devenir l’un des plus grands succès cinématographiques de ces dernières années. En attendant la montée des marches à Cannes avec tous les acteurs du film, la société de diffusion Pan distribution, vient de partager sur ses réseaux sociaux une hilarante scènette, où l’on voit le comédien et réalisateur Artus faire répéter son texte à l’une des actrices, la craquante Marie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a fallu sans doute un peu de boulot et beaucoup d’amour pour réaliser ce film et s’adapter à ces acteurs qui ont un petit truc en plus.