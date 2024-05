Un spectaculaire chapelet flottant au Liban

À Bouar, à 30 kilomètres au nord de Beyrouth (Liban), un habitant a trouvé un moyen original de rendre hommage à la Mère de Dieu : construire un rosaire flottant fait de petites embarcations et de bouées. Magnifique, de jour comme de nuit.

Le mois de mai est traditionnellement dédié à la Vierge Marie, mois où le printemps atteint son apogée et semble rendre plus que jamais gloire au Créateur. Depuis le XIIIe siècle, les croyants redoublent d’inventivité pour honorer la sainte Vierge. Processions mariales, chapelets et rosaires, ornements et fleurs… Rien n’est trop beau pour montrer sa dévotion à la Mère de Dieu. Et au Liban, on l’a bien compris. Le 11 mai, à l’occasion de la fête de Notre Dame des Mers, la ville balnéaire de Bouar, située entre Beyrouth et Tripoli, a rendu un hommage particulièrement impressionnant à Marie.

Visionnée plus de 870.000 fois, une vidéo publiée le 13 mai sur Instagram montre dans l’eau émeraude d’une mer Méditerranée à couper le souffle un assemblage de petites bouées formant un gigantesque chapelet flottant. Cette idée vient d’un professeur de natation, Joe Abdel Sater. Après avoir reçu l’accord du curé et du maire de la ville, Joe s’est lancé dans ce projet ambitieux. S’étendant sur 100 mètres, le chapelet est fait de bidons en plastique blanc représentant les grains du “Je vous salue Marie” et de plus grands, bleus, pour les prières du “Notre Père“. La croix est quant à elle faite de bois. “J’ai plongé et j’ai attaché les perles avec une corde, les ancrant aux rochers en contrebas”, a expliqué Abdel Sater à ACI Mena. “Ainsi, malgré les vagues, la forme du chapelet est restée intacte.” Bien que contraint de le retirer temporairement en raison des eaux agitées, Abdel Sater espère bientôt remettre à flot sa création, qu’il a soumise pour inscription au Livre Guinness des records.