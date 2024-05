Si les pèlerinages de Chartres et de Jambville rassemblent en masse, d’autres pèlerinages emmènent aussi les fidèles sur les pas du Christ en ce week-end de Pentecôte où souffle l’Esprit saint.

“Nous allons devant nous, les mains le long des poches,

Sans aucun appareil, sans fatras, sans discours,

D’un pas toujours égal, sans hâte ni recours,

Des champs les plus présents vers les champs les plus proches.”

C’est ainsi que Charles Péguy évoque l’esprit de pèlerinage qui l’anime lorsqu’il prend “la route de Chartres”. Une progression lente et silencieuse, sous le regard bienveillant de la Vierge Marie. Un dépouillement de ce qui nous relie au monde pour ne rester concentré que sur ses pas. Un but unique, un sanctuaire ou une cathédrale, qui n’est pas le but ultime, non, mais une étape lumineuse sur notre chemin vers le Ciel. Une expérience que s’apprêtent à vivre des milliers de pèlerins, en France, en ce long week-end de Pentecôte. Que ce soit vers Chartres, à Jambville, en Provence, en Charente ou vers le Lac de Bairon (Ardennes), ce week-end, la France, fidèle à la tradition des pèlerinages de Pentecôte, marche !

Les pèlerinages de Pentecôte relèvent d’une ancienne tradition directement liée au récit de la Pentecôte relaté dans les Actes des Apôtres, lorsque Dieu le Père envoie aux hommes l’Esprit de son Fils. “Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble” (Ac 2, 1). Les Apôtres rassemblés entendent un bruit “comme un violent coup de vent” qui remplit la maison. Puis surviennent “des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient”. Enfin, remplis de l’Esprit Saint, les apôtres “se mirent à parler en d’autres langues”. Ce jour-là se réalise la promesse faite par le Christ aux apôtres au moment de son Ascension, une dizaine de jours plus tôt : “Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre” (Ac 1, 8). Les apôtres, remplis de la force de l’Esprit, ont alors le courage de sortir de la salle du Cénacle et commencent à témoigner de la résurrection du Christ. Les pèlerinages de Pentecôte évoquent ainsi le départ des apôtres, remplis de l’Esprit saint, vers les nations de la terre entière pour annoncer la Bonne Nouvelle.

Chartres et le Frat, deux pélés, deux ambiances, un seul et même Dieu

P.RAZZO/CIRIC

Le plus gros contingent de pèlerins attendus sur les routes est celui du pèlerinage de Chartres, organisé pour la 42e année par Notre-Dame de Chrétienté. Avec ses 18.000 pèlerins, dont la moyenne d’âge côtoie la vingtaine d’années, le “Pélé de Chartres” affiche complet et a même dû clôturer les inscriptions un mois avant le coup d’envoi. “Le pèlerinage de Chartres offre un cadre très porteur à ces jeunes, pratiquants, engagés, courageux, qui aiment l’effort, à la fois spirituel et physique, et qui trouvent ici un certain équilibre”, confiait Jean de Tauriers, président de Notre-Dame de Chrétienté. Attrait de la liturgie traditionnelle, besoin de repères et de soutien dans une société de plus en plus déchristianisée, dévotion à la Vierge Marie… Les raisons du succès sont nombreuses. Il est encore possible de rejoindre la colonne de pèlerins pour la seule journée du lundi, ou bien de s’inscrire dans un chapitre “Anges-Gardiens” (non marcheurs) afin de bénéficier des méditations et de s’unir ainsi au pèlerinage par la prière.

Le FRAT

Un autre pèlerinage enregistre également cette année une affluence record. Il s’agit du Frat, le rassemblement des collégiens des huit diocèses d’Ile-de-France, qui réunit plus de 11.000 jeunes à Jambville (Yvelines). Trois jours de célébrations, de rencontres et de prière selon une organisation millimétrée. Parmi les temps forts : le baptême de dix jeunes, une soirée de louange animée par Glorious ainsi que onze veillées d’adoration simultanées… En écho aux JO 2024, le thème choisi est “Ne ralentissez pas votre élan”. Un appel à poursuivre l’effort dans la prière, la charité et l’espérance. “Saint Paul développe de nombreuses images sportives pour illustrer ce qu’est la vie de chrétien”, souligne le père Philippe Néouze, prêtre accompagnateur du Frat de Jambville. “L’ambition du Frat est que les jeunes repartent assurés de la présence du Christ à leurs côtés, de l’Esprit saint en eux, qu’ils repartent habités par cet élan dont parle saint Paul pour déployer une vie de charité, une vie fraternelle, une vie où ils osent témoigner du Christ…”, confiait-il récemment à Aleteia. Les collégiens auront l’occasion d’écouter de nombreux témoins : un ancien judoka devenu séminariste, un prêtre qui alterne messes dominicales et arbitrages de matchs de foot, deux jeunes rappeurs qui poursuivent leur élan d’évangélisation, sœur Albertine, une influenceuse aux milliers de followers sur Instagram…

Des pèlerinages au quatre coins de la France

Si Chartres et Jambville attirent en masse, de nombreux autres pèlerinages sont proposés par les diocèses et les paroisses lors du week-end de la Pentecôte. Des initiatives dynamiques qui rayonnent largement. Il en est ainsi du pèlerinage pour les vocations vers le sanctuaire de l’Ile Madame, en Charente-Maritime. Cinq diocèses – Poitiers, La Rochelle, Angoulême, Limoges et Tulle – se sont réunis pour organiser ce pèlerinage au départ de Rochefort les 19 et 20 mai. Une première édition, à l’initiative de Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, dédiée à la prière pour les vocations. “Beaucoup ont faim et ont soif de vérité, de lumière, d’Evangile aussi. Mon rôle d’évêque est de permettre que des personnes répondent à cette faim, à cette soif”, explique Mgr Wintzer, invitant les fidèles à “marcher et prier ensemble pour que des jeunes n’aient pas peur de proposer vie et nourriture à ceux qui aujourd’hui en attendent”. Un pèlerinage avec trois temps forts : un spectacle qui retrace l’histoire des 500 prêtres déportés sur l’Ile Madame, la traversée vers le sanctuaire et la messe présidée par Mgr Wintzer, à laquelle 1.000 personnes sont attendues.

Pèlerinage diocésain Igny, 29 mai 2023. Diocèse de Reims et des Ardennes

Dans le diocèse de Reims et des Ardennes, tous les fidèles sont invités, à l’instar des apôtres au lac de Tibériade, à marcher autour du lac de Bairon en ce lundi de Pentecôte. Un pèlerinage annuel lancé il y a trois ans par Mgr Éric de Moulins-Beaufort pour découvrir la Terre sainte… en Champagne-Ardenne ! En 2022, 800 pèlerins avaient fait l’expérience du désert à Saint-Walfroy. L’an dernier, ils étaient 1.200 à méditer sur le thème de la montagne autour de l’abbaye Notre-Dame du Val d’Igny. Cette année, pas moins de 1.500 fidèles de tous âges sont déjà inscrits. “C’est l’événement diocésain de l’année !”, s’exclame Bénédicte Cousin, responsable de la communication du diocèse. “Notre évêque a envie de faire découvrir la Terre sainte, en cheminant et méditant sur ce thème, dans un lieu qui ressemble à la Terre sainte”.

A la Sainte-Baume, le traditionnel pèlerinage de Pentecôte, appelé aussi le pèlerinage de Provence, entraîne, lui, les pèlerins sur les pas de sainte Marie-Madeleine. Deux marches sont organisées le dimanche au départ de la basilique de Saint-Maximin et de Saint-Jean de Garguier et se rassemblent au sanctuaire pour la messe de Pentecôte. Lundi, une messe solennelle est célébrée en l’honneur des saints de Provence, présidée par Mgr François-Xavier Bustillo, évêque d’Ajaccio, suivie d’un concours de sonneurs de trompes et de chants provençaux.

D’autres lieux ne sont pas en reste. Le diocèse de Soissons organise un pèlerinage sur le thème de l’Esprit Saint vers le sanctuaire Notre-Dame de Liesse le lundi de Pentecôte. Le même jour, le diocèse de Besançon propose un pèlerinage à Faverney, avec une messe présidée par Mgr Jean-Luc Bouilleret. Dans le diocèse de Dax, la paroisse Notre-Dame du Salut en Maremne emmène ses paroissiens vers Notre-Dame de Saubion. Dans le diocèse de Toulon, le sanctuaire Notre-Dame des Anges accueille comme chaque année, le lundi de Pentecôte, une foule de pèlerins, avec notamment la bénédiction des roses et des villages que le sanctuaire surplombe. Une foule de propositions diverses et variées qui témoigne du dynamisme de l’Église en France et qui invite à prendre la route, à se laisser remplir par le souffle de l’Esprit, pour, avec Marie, cheminer dans les pas du Christ.