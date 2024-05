L’organisation millimétrée du Frat de Jambville

Lors du week-end de la Pentecôte, du 17 au 20 mai, 11.185 collégiens d’Île-de-France de 3ème et 4ème se réunissent au pèlerinage du Frat à Jambville (Yvelines). Un rassemblement d’envergure pour la jeunesse francilienne et une organisation… millimétrée !

Ils sont 11.185 inscrits au Frat à ce jour. Un record selon les organisateurs ! Provenant des huit diocèses d’Île-de-France, ces collégiens de 4ème et 3ème se préparent à vivre leur premier Frat. Créé en 1908, mis en œuvre par l’association Le Fraternel à la demande des évêques d’Île-de-France, le Frat rassemble chaque année les jeunes chrétiens d’Île-de-France, les 4ème et 3ème à Jambville les années paires, et les lycéens à Lourdes les années impaires. “L’ambition du Frat est qu’ils repartent assurés de la présence du Christ à leurs côtés, de l’Esprit saint en eux, qu’ils repartent habités par cet élan dont parle saint Paul pour déployer une vie de charité, une vie fraternelle, une vie où ils osent témoigner du Christ…”, confiait récemment à Aleteia le père Philippe Néouze, aumônier du Frat de Jambville. Un rassemblement d’ampleur qui nécessite une organisation millimétrée.



8 diocèses



Les huit diocèses d’Île-de-France sont largement représentés. Cette année, le plus gros contingent est celui du diocèse de Versailles avec plus de 2.000 jeunes inscrits. Viennent ensuite les diocèses de Nanterre, Paris, Créteil et Pontoise, puis ceux de Meaux, Évry et Saint-Denis. Plus de 100 prêtres seront également présents.



400 bénévoles



Le FRAT

Pas de Frat sans la présence des 400 bénévoles, impliqués tout au long du week-end, voire toute l’année pour 150 d’entre eux. Montage des tentes, animation, logistique, sécurité… Les points d’attention sont nombreux.



210 cars



Provenant des quatre coins de l’Île-de-France, 210 cars achemineront les jeunes collégiens à Jambville, centre d’activités des Scouts et Guides de France. Situé dans le Vexin, le domaine mesure plus de 50 hectares.



108.000 repas



Le FRAT

11.000 jeunes réunis pendant trois jours, c’est aussi 108.000 repas servis tout au long du week-end, “à l’heure et chaud”, comme aiment à le souligner les Scouts et Guides de France chargés de l’intendance.



70h d’adoration



Tout au long du pèlerinage, le Saint-Sacrement sera exposé et une adoration perpétuelle proposée. Celle-ci débute avant l’arrivée du premier jeune et se termine après le départ du dernier. Une prière en continu qui représente pas moins de 70 heures d’adoration eucharistique. Nul doute qu’une pluie de grâces ne tombe sur les “Frateux” !



10 baptêmes



Des baptêmes de jeunes sont habituellement célébrés à l’occasion du Frat. Cette année, dix collégiens seront baptisés lors de la grande veillée du samedi soir.



Un thème moteur



Le FRAT

Le thème de cette année est tiré de l’épître aux Romains : “Ne ralentissez pas votre élan” (Rm 12,11) dans lequel saint Paul compare la vie spirituelle à une course. “Ce verset incite à ne pas ralentir l’élan dans sa vie spirituelle”, souligne le père Philippe Néouze. “Ces jeunes ont reçu la foi, que ce soit à travers les sacrements, à la maison, à l’école ou à l’aumônerie… Il y a en eux la force du Christ, la force de l’Esprit saint.”



Un hymne enflammé



“Ne ralentissez pas votre élan”. C’est aussi le titre de l’hymne du Frat 2024, interprété par le groupe Glorious et Tagra. Originaire de Sarcelles, ce dernier est un jeune artiste qui s’est lancé récemment dans l’évangélisation par le rap.

Et nous ne parlerons pas des millimètres de pluie prévus ce week-end car nous croyons que sainte Claire enverra sa lumière, si ce n’est sur la terre, tout du moins dans les cœurs ! N’est-ce pas le plus important…