Les qualités d’un véritable ami 

Jésus avait des amis comme Lazare, Marthe et Marie et ne s'est pas privé de ce grand don qu’est l’amitié. Comme Lui, chacun est appelé à s’entourer d’amis qui permettent de s’élever mais aussi à être soi-même l’ami qui conduit au Christ.

“Un ami fidèle, c’est un refuge assuré, celui qui le trouve a trouvé un trésor”, peut-on lire dans la Bible (Ec 6,14). Les bonnes amitiés apportent de nombreux bienfaits et élèvent l’âme. Cependant, chaque amitié devrait avoir pour but de vous rapprocher du Christ. Il en est ainsi avec les amitiés du ciel qui se nouent avec les saints avec qui il est possible de parler dans la prière et qui peuvent intercéder pour vous. C’est aussi le cas pour les amis de la terre qui sont à vos côtés dans les moments importants de la vie et qui vous accompagnent sur le chemin de la sainteté.

“Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirais qui tu es”:ce dicton populaire est particulièrement vrai : lorsque vous passez beaucoup de temps avec une personne, vous adoptez ses attitudes, ses habitudes, voire sa manière de parler. Par conséquent, si vous fréquentez une personne bienveillante, respectueuse, vivant sa foi, vous commencerez à agir de la même manière. Voici donc les qualités essentielles à rechercher dans vos amitiés.

1

LA FIDÉLITÉ



Comme dit Ben Sira le Sage : “Un ami fidèle n’a pas de prix, sa valeur est inestimable.” (Ec 6,15) Comme il est important de trouver des amis fidèles, dans lesquelles on peut reposer toute sa confiance. Des amis avec qui partager sa vie, ses joies, ses peines, ses questionnements et qui gardent tout précieusement dans leur cœur, comme Jésus qui était (et qui est) l’ami fidèle par excellence à qui l’on peut tout confier sans réserve.

2

L’ÉCOUTE



Un véritable ami sait écouter avec attention et bienveillance. Il sait partager votre joie dans les bons moments de la vie et aussi vous apporter du réconfort dans les moments de détresse. Jésus lui-même prenait le temps d’écouter ses amis, ses disciples et les personnes qu’il rencontrait sur son chemin, montrant ainsi son amour pour chacun.

3

LE TEMPS



Le temps est l’une des choses les plus précieuses qu’un ami puisse donner. En effet, un véritable ami consacre du temps à entretenir et à prendre soin de l’amitié. Il désire connaître davantage l’autre et sa richesse intérieure, ses opinions et sa vision de la vie. En même temps, son amitié élève et édifie, faisant grandir sur le chemin de la sainteté.

4

LA JOIE



La joie est l’une des vertus qui ne peuvent manquer dans une véritable amitié. Une amitié qui élève et qui rapproche de Dieu est positive et vous apporte le sourire. Lorsque vous trouvez un ami véritable, votre âme se sent élevée et joyeuse, remplie d’enthousiasme et de motivation pour affronter la vie.

5

L’AMOUR



“Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime”, dit Jésus (Jn 15,13). Une amitié doit toujours avoir comme priorité le bien de l’autre et son salut, et vous aider à être meilleur chaque jour pour atteindre la sainteté. N’oubliez pas de rechercher des amitiés qui construisent votre vie et qui vous remplissent d’amour, mais soyez aussi l’ami qui, par son exemple, conduit les autres au Christ.