Et si vous profitiez des prochains week-ends pour prendre un nouveau chemin ?

Respirez, marchez, changer de rythme, prenez le temps de renaître ! Partez vivre en harmonie avec la nature pendant les week-ends prolongés de mai ou de juin. Une évasion de quelques jours peut suffire à revitaliser son corps et son esprit ! Notre bon conseil : quittez la grand ’route pour emprunter les plus beaux chemins de France, naturels, culturels, spirituels. Ils ont pour nom Via Podiensis, Via Aurelia, Via Lemovicensis…

Parmi les vingt Villes Sanctuaires adhérentes de l’association éponyme, certaines ont initié des chemins de pèlerinage qui sont aujourd’hui des chemins de randonnée balisés. Balisés oui, mais la voie est libre ! À vous de saisir cette liberté pour faire le vide ou refaire le plein. Le chemin le plus étoilé est sans contexte le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, labellisé Chemin culturel européen par le Conseil de l’Europe, il est fréquenté par des gens de tous âges, motivés par le défi sportif, l’introspection ou le lâcher-prise. Il est jalonné de rencontres improbables, de sites spectaculaires, d’émotions authentiques…

Pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques au Puy-en-Velay. Shutterstock

Il passe par Le Puy-en-Velay sur la Voie du Puy ou Via Podiensis. Ce haut-lieu des chemins de Saint-Jacques peut se vivre by night, en sons et en lumières ou dans la brume qui précède le jour, en silence ou presque. On entend seulement les godillots des marcheurs qui descendent furtivement le grand escalier de la cathédrale. Face à eux, le paysage revêt progressivement ses couleurs naturelles. À vivre !

La basilique de Vézelay se situe au départ de la Voie de Vézelay ou Via Lemovicensis vers Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice. Trois jours de marche en Bourgogne autour de la colline éternelle permettent déjà de vivre hors du temps, de mieux contrôler sa respiration et de booster son inspiration. Savez-vous que le Dôme de Vézelay est un fromage ? À la pause, le jambon persillé s’impose ! Pour l’œuf en meurette ou les escargots, prévoyez une halte gourmande dans une auberge du Morvan. Ce sera plus commode ! Un détour à Rocamadour ? C’est une jolie variante sur la voie du Puy, à partir de Figeac. Voici le Quercy.

Le sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour. Shutterstock I Belt944

Le chemin de saint Régis

On ira tous un jour au Mont-Saint-Michel par les chemins du Paradis ! Ces chemins partent d’un peu partout, de Paris, de Munich, des Pouilles (sanctuaire Saint-Michel-Archange de Monte Gargano), d’Angers, de Caen et de chez vous ! Si la marée monte à la vitesse d’un cheval au galop dans la baie du Mont-Saint-Michel, ralentissez votre monture sur ces beaux chemins de campagne qui mènent à la mer.

Le GR 430 ou Chemin de saint Régis est une randonnée en boucle de 201 kilomètres en moyenne montagne, à travers la Haute-Loire et l’Ardèche. Il relie les villes sanctuaires du Puy-en-Velay et de Lalouvesc où sont conservées les reliques de saint François-Régis, patron des dentellières. L’itinéraire traverse les plateaux du Velay, du Mézenc, le Vivarais et le massif du Meygal, avec de magnifiques panoramas et des odeurs de genêts. Idéal à partir du mois de mai et jusqu’à fin septembre. Profitez-en dès maintenant !

Lalouvesc, Ardèche. Shutterstock

De Lalouvesc, prenez le chemin de Sainte Thérèse Couderc (1805-1885), un itinéraire de derrière les fagots, tout beau et tout nouveau, inauguré en 2023. Il sillonne l’Ardèche du nord au sud. Il part de Lalouvesc, où la religieuse a fondé la congrégation Notre-Dame du Cénacle, pour rejoindre son village natal de Sablières. En chemin, régalez-vous de myrtilles ou de châtaignes, de caillette ou de picodon. C’est selon la saison.

Et enfin, découvrez un “nouveau” chemin de pèlerinage qui mettra vos pas dans ceux de Marie-Madeleine“. Au départ des Saintes-Maries-de-la-Mer, il suit un itinéraire spirituel jusqu’à Saint Maximin en passant par La Sainte-Baume. Un joli parcours au cœur de la Provence, long de 222 km, qui peut se réaliser en dix étapes afin de découvrir ces lieux et ces paysages exceptionnels que la sainte aurait traversés au cours de sa prédication en Provence.

