John, 11 ans, batteur pour le Seigneur

Il a seulement 11 ans mais son succès ne dément pas son talent. John Miles est protestant et avec sa batterie, il a décidé de rendre gloire à Dieu lors de concerts de louange. Suivi par 340.000 personnes sur TikTok, ses prestations sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

Il a seulement 11 ans, mais il a tout d’un futur Phil Collins, et il est décidé à mettre son talent au service de sa foi. “J’aime Jésus, ma famille et la batterie”, écrit John Miles sur Instagram. De confession protestante, ce jeune Américain est devenue une véritable star des réseaux sociaux grâce à la batterie. Ce petit prodige est suivi par plus de 260.000 personnes sur Instagram et 340.000 sur TikTok, où sa première vidéo postée en décembre 2022 cumule pas moins de 48 millions de vues.