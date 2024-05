Guider par les Saintes Écritures, sainte Mathilde de Hackeborn parcourut un chemin d’intime communion avec le Seigneur. Elle entra très jeune au monastère de Helfta où sa sœur, sainte Gertrude fut abbesse pendant quarante ans. Voici la prière de sainte Mathilde de Hackeborn pour saluer dès notre réveil le Cœur de Jésus et lui offrir le nôtre.

Je vous adore, je vous loue et je vous salue, ô très-doux cœur de Jésus, dont l’aspect réjouit comme la première fleur du printemps, cœur, d’où, comme d’une source de grâce plus douce que le miel, a découlé et découle sans cesse tout bien et toute suavité. De toutes les forces de mon cœur, je vous remercie d’avoir veillé sur moi pendant cette nuit et d’avoir offert pour moi à Dieu votre Père, vos louanges et vos actions de grâces. Et maintenant ô mon doux amour, je vous offre mon misérable et bien indigne cœur comme le sacrifice de l’aurore, et, avec toute la dévotion dont je suis capable, je l’enferme dans votre cœur, je le confie à votre très doux cœur ; vous suppliant de daigner répandre en lui vos divins épanchements, et l’enflammer de votre saint amour. Amen