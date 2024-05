Notre-Dame de Paris : apportez votre Lego à l’édifice !

Voilà un jeu vraiment édifiant ! Lego doit commercialiser à partir du 1er juin prochain une maquette inédite de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un bel hommage à quelques mois de la réouverture du sanctuaire.

Si vous avez raté votre vocation de tailleur de pierre, de ferronnier ou de charpentier, voici qui devrait vous consoler : c’est officiel, Lego a annoncé sortir une nouvelle maquette représentantNotre-Dame de Paris. La boite compte quelque 4.383 pièces qu’il faudra assembler pour voir se dresser devant soi les tours de la Vieille Dame. En un peu plus petit néanmoins : elle mesurera 33 centimètres de hauteur pour 41 centimètres de longueur et 22 centimètres de large. Le montage de la maquette semble assez technique. La fiche de présentation du modèle suggère d’ailleurs à l’apprenti bâtisseur d’avoir plus de 18 ans.

“L’expérience de construction et le livret d’instructions emmènent le constructeur dans un voyage à travers l’évolution architecturale de ce monument parisien emblématique, depuis 1163, lorsque la première pierre a été posée, jusqu’aux travaux de refonte de l’architecte Viollet-le-Duc au XIXe siècle”, promet aussi Lego sur son site internet.

Et pour ceux qui sont trop impatients pour attendre la réouverture de la cathédrale, le 8 décembre 2024, il sera possible d’en avoir un avant-goût en retirant le toit en plastique de l’édifice. Rosaces, piliers, vitraux… Aucun détail n’a été oublié. Si ce n’est peut-être la croix du chevet de la cathédrale qui doit retrouver sa place dans les prochains jours. Et c’est loin d’être un détail.

Le kit Notre-Dame de Paris sera disponible à la vente à partir du 1er juin 2024. Mais les plus impatients peuvent déjà passer des précommandes depuis le 7 mai ! Pour avoir Notre-Dame chez soi, dans son salon ou son coin prière, il faudra débourser la bagatelle de 230 euros. Et il faut se dépêcher. L’édition est limitée à 21.000 exemplaires.

