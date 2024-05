Au cours d'un discours aux diplômés de l'université catholique d'Amérique à Washington, le 11 mai, Jonathan Roumie, l'acteur de Jésus dans la série "The Chosen", a délivré un puissant message de foi, invitant les étudiants à mettre la prière au cœur de leur vie.

“La dernière fois que j’ai parlé à une foule aussi nombreuse, il y avait des pains, des poissons et des paniers”, s’est amusé Jonathan Roumie devant le parterre d’étudiants rassemblés pour l’écouter. Ce n’est pas en Galilée qu’il prêchait ce samedi 11 mai 2024, mais bien aux États-Unis. L’acteur de Jésus dans la série “The Chosen” s’est rendu à l’université catholique d’Amérique, faculté de droit pontifical à Washington DC, afin de délivrer un discours aux nouveaux diplômés. Il a encouragé ces derniers à imiter le Christ autant que possible dans leur vie quotidienne et à renforcer leur vie de prière.

“J’ai réalisé que ce n’est pas parce que je joue Jésus dans une émission de télévision que je peux ou dois cesser d’être le Christ pour tous ceux que je connais lorsque les caméras s’éteignent, et vous non plus ne devriez pas le faire”, a notamment déclaré Jonathan Roumie. De la même façon, a insisté l’acteur, “ce n’est pas parce que vous n’êtes pas un acteur jouant Jésus, ou un prêtre ou une religieuse, que vous n’êtes pas censé le représenter à tout moment, où que vous alliez.” Si Dieu n’attend pas “la perfection de votre part”, a-t-il ajouté, être catholique implique d’être courageux y compris dans les “positions politiques que vous prenez” et dans le choix “des causes que vous défendez”. L’acteur a ainsi donné pour exemple celle de “la défense de la vie à toutes les étapes”, une cause pour laquelle il s’implique tout particulièrement en participant par exemple à la Marche pour la Vie.

Prier davantage

L’acteur a également exhorté la jeunesse étudiante catholique à cultiver une vie de prière, faisant référence au premier épître de saint Paul aux Thessaloniciens, dans lequel l’apôtre appelle les fidèles à “prier sans cesse”. Une vie de prière qui permettra de connaître le véritable abandon à la Providence, selon l’acteur. Lui-même passé par de grandes difficultés professionnelles et financières, Jonathan Roumie a finalement réussi à s’en remettre à Dieu avant de jouer le rôle de sa vie : le Christ. “Je me suis mis à genoux et je me suis épanché auprès du Seigneur. Je lui ai tout abandonné en disant : ‘Je ne peux pas faire cela sans toi'”, a confié l’acteur. “C’est la chose la plus difficile que j’aie jamais faite, mais la plus grande chose qui me soit jamais arrivée”, a déclaré Roumie. “Et ce sera la chose qui changera le plus votre vie si vous le permettez, surtout à ce stade de votre jeune vie.”