Jeux, prières… des centaines de chrétiens dans un stade pour préparer les JO

Pour mieux se préparer à accueillir spirituellement les Jeux olympiques, et à l'occasion de l’arrivée de la flamme olympique en France, Holy Games organise une journée œcuménique au stade Pierre de Coubertin à Paris, le mercredi 8 mai. Au programme, des jeux, des prières et des rencontres entre chrétiens.

Ce mercredi 8 mai, les chrétiens, amateurs de sport et de grands événements, sont attendus au stade Pierre de Coubertin à Paris, pour une après-midi sportive et œcuménique. Pour fêter l’arrivée de la flamme olympique en France, et à quelques jours de la Pentecôte, la Conférence des évêques de France, la Fédération Protestante de France, l’Assemblée des évêques Orthodoxe de France, la Communauté du Chemin Neuf et l’Alliance Biblique Française, entre autres, se retrouveront pour un temps de rencontres, de louanges et de prières, mais également de témoignages de sportifs chrétiens. Le sport sera bien évidemment de la partie avec l’organisation d’un tournoi de futsal, qui opposera plusieurs équipes : des aumôniers, des prêtres, des étudiants, des scouts ou encore des chanteurs, tous unis par la foi, et par l’amour du jeu.

“Nous attendons entre 1.000 et 1.500 personnes, qui doivent s’inscrire via notre site internet“, explique à Aleteia Isabelle de Chatellus, directrice de Holy Games, “pour vivre un moment assez unique et permettre de mettre toute cette organisation des Jeux olympiques sous la bénédiction de Dieu”.

“Nous rappellerons aussi l’importance du symbole de la flamme pour nous chrétiens, et une descendante de Pierre de Coubertin viendra témoigner de la vie de son aïeul et du lien qui unit les JO et les croyants”. Pendant les animations musicales, sera également dévoilé un tout nouveau chant à l’Esprit Saint, écrit pour l’occasion, et qui a vocation à être repris par toutes les paroisses qui organiseront des animations pendant les Jeux. “Notamment pendant les veillés de prières organisées lors du passage de la flamme dans les diocèses”. A l’issue de cette journée au stade, chaque participant repartira avec le “Nouveau Testament du sportif”, qui reprend les textes de l’Évangile, entrecoupés de témoignages de sportifs, et le texte de la prière des JO. “Grâce à un logiciel dédié, chacun pourra s’engager à prier pour un athlète en compétition, recevant son nom, sa nationalité et son sport, et pourra donc le suivre aussi bien sportivement que spirituellement.”