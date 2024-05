L’agenda bien rempli du pape François pour les six prochains mois

Déplacement à Vérone en mai, visite à Trieste en juillet, voyage en Asie et en Océanie en septembre, seconde session du Synode sur l’avenir de l’Église en octobre… l’agenda des six prochains mois du pape François s’annonce chargé. Malgré ses ennuis de santé l’hiver dernier, le Pape semble vouloir montrer qu’il n’entend pas délaisser le gouvernail de l’Église.

Dimanche dernier, le Pape était à Venise. Jeudi prochain, il lancera à Rome la bulle d’indiction du Jubilé de 2025. Dans deux semaines, il prendra de nouveau l’hélicoptère pour se rendre à Vérone. En juin peut-être, il rejoindra Bari où se tiendra le G7. Cet été, il doit aussi visiter la ville de Trieste. Et un grand voyage – qui pourrait être le plus long de son pontificat –, le mènera en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Timor oriental et à Singapour, du 2 au 13 septembre.

Dans la douzième année de son pontificat, le pape argentin ne baisse pas le rythme, et ce alors même que ces derniers mois sa santé a soulevé des questions. Atteint de diverses affections respiratoires fin 2023, il a dû annuler en dernière minute son voyage prévu à Dubaï pour la COP 28 sur le climat. Encore dernièrement, fin mars, affaibli par un mois de bronchite, le pape a renoncé à participer au Chemin de croix du Vendredi saint, laissant sa chaise vide au Colisée. Un air de pré-conclave avait alors soufflé parmi les observateurs du petit monde du Vatican. “L’après-François a-t-il commencé ?”, se demandait récemment l’hebdomadaire français La Vie. “Au Vatican, les manœuvres des opposants au pape ont commencé”, titrait pour sa part La Croix.

L’éventualité d’une démission revient d’ailleurs comme un leitmotiv dans les questions des entretiens que le Pape accorde régulièrement à des médias. Mais qu’à cela ne tienne, François répète que cette perspective n’est pas à l’ordre du jour. En témoignent aussi ses sorties fréquentes pour rencontrer tous les prêtres des différents quartiers de Rome. Et la reprise de la lecture de ses discours, après des semaines où il déléguait cette mission à un prélat, atteste qu’il s’est manifestement remis de ses épreuves de santé. Plusieurs cardinaux qui l’ont rencontré ces derniers jours nous confiaient avoir vu un Pape en parfaite maîtrise de ses moyens intellectuels.

Synode sur l’avenir de l’Église

Se profilent également des événements d’envergure comme la première Journée mondiale des enfants, que le Pape présidera les 25 et 26 mai. Il rencontrera à deux reprises quelque 100.000 enfants d’une centaine de pays, au sein du complexe sportif du ‘Foro Italico’ – à cinq kilomètres du Vatican – et sur la place Saint-Pierre. En octobre prochain, le Pape devrait aussi se joindre aux travaux du grand Synode sur l’avenir de l’Église, comme il l’a fait lors de la première session en octobre 2023. “Sa grande tournée en Asie et Océanie ne semblait pas indispensable mais cela montre sa détermination. Il envoie un signal à tout le monde pour montrer que le pontificat ne s’essouffle pas”, glisse un diplomate étonné par cet emploi du temps chargé. Le chef de l’Église catholique est bien résolu à occuper le siège de Pierre. D’autant que, seul maître à bord, il peut toujours au dernier moment se dédire de ses engagements.