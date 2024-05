Pendant l’Ascension, le Christ "nous entraîne avec lui comme dans une cordée" vers le Ciel, a affirmé le pape François lors de l’Angélus du 12 mai 2024.





En Italie, comme dans de nombreux pays où le jeudi de l’Ascension n’est pas férié, les catholiques célèbrent la fête de l’Ascension le dimanche. Cette décision a été prise par les évêques italiens en 1977, et validée par le pape Paul VI, qui s’est aligné sur la décision de ses frères évêques. L’Ascension, qui commémore la montée au paradis du Christ quarante jours après sa résurrection, n’est pas un “départ” mais une “anticipation de notre destination”, a expliqué François à la large foule rassemblée sur la place Saint-Pierre, sous un soleil estival. Pour illustrer son propos, il a pris pour exemple le moment où, dans l’ascension d’une montagne, un marcheur finit par voir l’horizon se dégager, le paysage se révéler, et sait que le sommet n’est plus très loin.

Se laisser transformer par l’Esprit saint

“C’est alors que tout le corps trouve la force d’affronter l’ascension finale”, a souligné le pape François. Le Christ, qui est comme la tête de cet alpiniste, entraîne ainsi “tout le corps” vers le Ciel. Cette destination est connue des croyants “par sa Parole et par la grâce des Sacrements”. Et dans cette ascension, a insisté le Pape, “le pas d’un seul est un pas pour tous”. En effet, en tant qu’Église, “personne ne doit se perdre ni rester derrière, parce que nous sommes un seul corps”.

Restent à franchir les “étapes”, a assuré le Pape. Pour cela, le Christ demande à ses disciples d’accomplir les “œuvres de l’amour” : “donnez la vie, apportez l’espérance, éloignez-vous de toute méchanceté et de toute mesquinerie, répondez au mal par le bien, soyez proches de ceux qui souffrent”.

En marche, les croyants se laissent “transformer” par l’Esprit, a conclu le Pape. “Plus nous suivons son exemple, et plus, comme en montagne, nous sentons l’air autour de nous devenir léger et pur, l’horizon large et le but proche, les paroles et les gestes devenir bons, l’esprit et le cœur se dilater et respirer”.