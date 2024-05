En ce début du mois de mai, dans l’archidiocèse de Lahore, au Pakistan, une nouvelle église dédiée à saint Joseph vient d'être consacrée. Une nouvelle pleine d’espérance dans un pays à majorité musulmane, où la foi catholique, semée par des missionnaires franciscains il y a plus de 70 ans, continue de croître.

Ils étaient très nombreux, le 1er mai 2024, à participer à la consécration et à la bénédiction de la nouvelle église Saint-Joseph de Gujranwala, située dans la plaine du Punjab pakistanais, à l’ouest de Lahore, un archidiocèse où des capucins belges sont venus évangéliser il y a près de 70 ans. Le curé de la paroisse, le Père Francis Gulzar, et les fidèles, très nombreux, ont accueilli dans la joie l’archevêque de Lahore, Sebastian Francis Shaw Ofm, qui a présidé la célébration eucharistique.

“Aujourd’hui est un jour joyeux, un jour de grande bénédiction et de grâce, qui nous rappelle le plan de Dieu pour nos vies”, a ainsi déclaré l’archevêque dans son homélie. “En consacrant cette nouvelle église, nous nous rappelons que Dieu nous invite à accueillir notre prochain, à pardonner et à prier pour nos ennemis. Tirons les leçons de la vie de saint Joseph, qui s’est consacré à Dieu et à la Vierge Marie, et qui n’a jamais dit du mal de personne dans sa vie. Efforçons-nous de suivre son exemple, en abandonnant nos rancunes personnelles et en embrassant l’amour et le pardon”, a-t-il ajouté. L’archevêque a consacré les piliers de l’église avec de l’huile sainte, a brûlé de l’encens sur l’autel, qui a ensuite été béni et orné de linges sacrés et d’objets sacrés, puis a consacré le tabernacle.

Un signe d’espoir pour les catholiques

Cette nouvelle église Saint-Joseph fait désormais partie des 30 paroisses de l’archidiocèse de Lahore. Située à environ 80 km à l’ouest de Lahore, la capitale de la province du Pendjab, la première pierre de l’église avait été posée le jour de la fête de l’Assomption, le 1er août 2021, au plus fort de la pandémie. Cette construction et aujourd’hui sa consécration, est un grand signe d’espoir pour la communauté catholique locale, et pour l’espoir de la paix entre les communautés. Car c’est aussi dans cette région que certaines églises ont été la cible de violentes attaques ces dernières années. “Face aux épisodes de haine et de violence, la foi nous pousse à chercher réconfort et consolation sous la protection de notre Mère Marie, Reine de la Paix, notre protectrice, afin qu’à ses côtés nous puissions apporter la paix et la réconciliation à notre pays”, a ainsi rappelé le curé des lieux, le Père Francis Gulzar.

Pour rappel, les chrétiens représentent la deuxième minorité religieuse du Pakistan après les hindous, soit 1,6% de la population sur les 97% de musulmans — en majorité sunnites —. Considérés comme des citoyens de seconde-zone, isolés de la société et discriminés juridiquement et économiquement, ils vivent dans une grande pauvreté et subissent de plein fouet l’application de la loi “anti-blasphème” qui conduit régulièrement à la condamnation d’innocents.vu se succéder presque quotidiennement des accusations de blasphème abusives.