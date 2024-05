Bientôt la fête des mères et… du M de Marie

Quelque 200 pèlerinages de 10 kilomètres doivent être organisés simultanément le dimanche 26 mai, jour de la fête des mères, tout le long du M de Marie, le parcours qui relie entre eux les cinq lieux d'apparitions mariales en France pour former un M. Une initiative originale qui offrira le plus long et le plus rapide pèlerinage jamais réalisé !

C’est en 2020 que l’initiative du M de Marie avait été lancé, rassemblant des dizaines de milliers de marcheurs pendant tout un été pour relier les cinq lieux des apparitions mariales en France, formant ainsi un M. Depuis, la démarche ne cesse de grandir et d’inspirer. C’est ainsi que le dimanche 26 mai prochain, jour de la fête des mères, un nouveau pèlerinage inédit est lancé : réaliser en moins de deux heures le M de Marie !

Pour cela, le parcours a été divisé en 200 tronçons de 10 kilomètres où tous ceux qui le souhaitent, paroissiens, gens de passage, familles, amis, à pied, à cheval, à bicyclette, sont invités à réaliser cette distance concomitamment aux autres équipes, afin de tracer sur la France le M de Marie en un temps record !

Des statues de Notre Dame de France

À cette occasion, il sera également rappeler aux marcheurs et à tous ceux qui les suivent l’autre projet en cours : le financement d’une centaine de statues de Notre Dame de France afin de pouvoir les installer tout au long du parcours. Elles resteront ainsi de manière pérenne, permettant aux pèlerins de se laisser guider, sur les 25 diocèses traversés pour relier les cinq lieux d’apparitions.

Si déjà une vingtaine de statues ont été installées, le projet de financement pour installer les 160 autres est à rappeler afin que Marie soit visible sur tout le parcours ! Car comme on part à Compostelle, à présent on peut partir faire le M de Marie, soit environ 214 jours de marche et 2.000 kilomètres, à l’aide d’une application dédiée, mais bientôt sans doute avec un GR officiel et marqué. Et la suite viendra, avec des lieux d’hébergements facilités et accueillants, pour des pèlerins sans doute toujours plus nombreux.

Carte du M de Marie M de Marie

La France a toujours eu un lien profond avec la sainte Vierge. Au XIXème siècle, elle est venue à cinq reprises visiter le sol de France : à la rue du Bac (1830), à La Salette (1846), à Lourdes (1858), à Pontmain (1871) et enfin à Pellevoisin (1876). Une belle occasion de réviser aussi sa géographie !