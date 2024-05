Les roulottes eucharistiques, une initiative missionnaire qui ne manque pas d’air !

Du 9 au 12 mai, deux roulottes transportant le Saint-Sacrement sillonnent la Sarthe et la Mayenne pour rejoindre la basilique Notre-Dame du Chêne (Sarthe). Une marche itinérante pour porter Jésus Hostie dans les territoires ruraux.

Si vous traversez certains villages de la Sarthe ou de la Mayenne ce week-end, il se peut que vous croisiez un attelage peu commun. Deux roulottes, chacune tirée par un âne, selon des itinéraires différents, transportent le Saint-Sacrement et se déplacent de villages en villages, suivies par une petite foule de fidèles. Des temps de pause sont prévus dans les églises ou en plein air pour prier, adorer Jésus Eucharistie, et témoigner de la Bonne Nouvelle.

Une initiative lancée pour la première fois cette année par l’Association “Les chemins de Notre-Dame du Chêne”, dans les pas d’un ancien pèlerinage qui réunissait les trois diocèses voisins d’Angers, de Laval et du Mans, et qui convergeait vers Notre-Dame du Chêne, lieu où la Vierge s’est manifestée en 1494. “C’est avant tout un projet évangélique”, explique Christian Baron, coordinateur du projet. “Une manière d’aller aux périphéries, comme le demande le pape François, et d’encourager un réveil eucharistique dans les territoires ruraux. Plus que jamais, il nous semble nécessaire de proposer à toute personne de rencontrer le Christ, d’où l’idée de laisser le Christ lui-même visiter son peuple à travers l’Eucharistie.”

ALETEIA I MR

A l’origine du projet ? Ce désir de rassembler les trois diocèses historiquement liés, et d’apporter Jésus Hostie dans des paroisses parfois délaissées. Des temps de prière, de louange et d’adoration sont organisés dans les églises qui jalonnent la route – églises qui ne sont pas toujours ouvertes habituellement. Une manière de faire rayonner la dévotion envers Jésus Hostie. La marche itinérante se clôture dimanche 12 mai par une messe solennelle présidée par Mgr Jean-Pierre Vuillemin, évêque du Mans, à la basilique Notre-Dame du Chêne.