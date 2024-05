Des scouts qui ont de l’audace !

La branche Audace des Scouts et Guides de France a réalisé une chanson pour promouvoir le scoutisme des personnes en situation de handicap.





Une bonne action. Le 4 mai, les Scouts et Guides de France ont dévoilé une chanson pour mettre en avant leur branche Audace. Sur un air entraînant, les scouts chantent en cœur : “Allez Allez Allez ! Unis pour l’expédition dépassons nous dans l’action. Chantons en prenant la route. Ensemble on est fiers d’être scouts.”

Les scouts et guides Audace sont des adultes en situation de handicap mental ou intellectuel. En effet, avant leur majorité ces personnes sont reparties dans les branches classiques : louveteaux-jeannettes, scouts-guides, pionniers-caravelles, et compagnons. Les Audacieux sont encadrés par des adultes bénévoles appelés coéquipiers.

“Permettre à tous les adultes d’être autonomes”

“L’objectif de la proposition Audace est de permettre à tous les adultes d’être le plus autonome possible, le plus dynamique et le plus ouvert sur le monde en participant à des activités inédites et en se rendant utiles”, explique l’association. Les personnes en situation de handicap vivent des activités adaptées leur permettant “d’oser et de découvrir son environnement naturel et culturel, la possibilité de fêter ses réussites et de prononcer sa promesse, vivre les valeurs de l’Évangile”. En 2021, la branche Audace représentait 350 membres ainsi qu’une centaine de coéquipiers.