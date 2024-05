Osez prier pour vos meilleurs ennemis !

S'il est impossible de s’entendre avec tout le monde, il est important d’apprendre à prier même pour ceux qui ne vous aiment pas.





Dans la vie, il est impossible de plaire à tout le monde. Chaque personne a un tempérament et des opinions différentes et il est difficile d’avoir de bonnes relations avec tous. Parfois, de l’antipathie peut se transformer en hostilité et cela peut même conduire à de la haine. Dans cette réalité, la proposition de prier pour ses ennemis peut sembler étrange. Pourtant c’est ce qu’a enseigné Jésus au cours de sa vie. Même lui, le Fils de Dieu, n’a pas été épargné et a été méprisé, trahi et tourmenté jusqu’à la mort sur la croix. Cependant, au lieu de répondre à la haine par la haine, il a offert l’exemple du pardon et de l’amour, en indiquant à chacun le chemin à suivre.

Aimez vos ennemis

Comment faire lorsqu’une personne vous a fait du tort ? Il est humainement difficile de se retrouver face à quelqu’un qui non seulement ne vous aime pas, mais qui en plus vous a blessé. Des pensées de vengeance peuvent surgir dans le cœur, en désirant toutes sortes de mal pour cette personne. Cependant, le désir et le plan de Dieu pour l’homme sont différents, comme l’a dit Jésus-Christ : “Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux.” (Lc 6,27-31)

Le Seigneur lance un défi difficile, et il complique encore plus les choses, lorsqu’il demande : “Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant.” (Lc 6, 32-34)

Une grande récompense

Cependant, la récompense de l’amour et du pardon est grande, comme l’a rappelé le Seigneur Jésus : “Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants.” (Lc 6,35) Le Seigneur Jésus lui-même a donné l’exemple lorsque, sur la croix, Il a prié son Père pour ses bourreaux, en disant : “Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font.” (Lc 23,34)

Osez donc prier pour ceux qui vous détestent ou qui vous ont fait du mal, car la récompense sera grande et le bien que vous leur ferez en priant, contribuera aussi à leur conversion et rétablira la paix dans votre cœur. Dieu aime chaque créature de la même manière, et chacun est appelé à faire de même.