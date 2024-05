François le graffé !

Onze ans après son élection au trône de saint Pierre, le pape François continue d'inspirer les artistes du monde entier. Y compris dans la rue !





Le Pape aime les artistes, et ceux-ci le lui rendent bien. Peintres, sculpteurs, musiciens, comédiens, cinéastes… Les plus célèbres noms de l’art s’empressent de présenter leurs hommages au pape François au cours d’un passage à Rome. À 87 ans, il est même devenu une véritable modèle pour nombre d’entre eux… jusque dans la rue. Car François inspire aussi des dessinateurs et graffeurs ; son visage figure même sur les murs du monde entier. Cet art urbain traditionnellement engagé et subversif trouve en lui une figure inspirante. “Un des éléments qui rapproche l’art de la foi est le fait de déranger un peu”, disait d’ailleurs le pape François dans son discours aux artistes le 23 juin 2023.

La coqueluche du street art

Que ce soit pour rendre hommage au Pape lors d’un voyage apostolique, ou bien pour soutenir son discours engagé en faveur des plus humbles, les artistes de rue en ont fait une de leurs figures préférées. Le Vatican a même son graffeur officiel. Mondialement connu, l’artiste italien Maupal peint régulièrement le Pape sur les murs de Rome, mais pas uniquement. En 2017, pour ses 81 ans, François a ainsi eu droit à un gâteau d’anniversaire… graffé !