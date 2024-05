Essais, romans, biographies… Retrouvez le classement des meilleures ventes de livres du 26 avril au 2 mai 2024 dans les librairies La Procure. Un choix de lectures inspirantes parmi les ouvrages publiés ces quatre derniers mois.

1

Dignitas Infinita



Cerf

Résumé :Dicastère pour la doctrine de la foi, Cerf, avril 2024. Texte officiel qui rappelle les principes fondamentaux de la dignité humaine, accompagné d’une dénonciation des violations de cette dignité : la pauvreté, la guerre, l’exploitation des migrants, les violences faites aux femmes, entre autres. Retrouvez-le en librairie.

2

Ce Lieu En Nous Que Nous Ne Connaissons Pas : à La Recherche Du Royaume



Albin Michel

Résumé : Marie Balmary, Albin Michel, mars 2024. Une étude des différentes lectures des textes évangéliques selon leur langue d’origine. L’auteure fait part de ses interprétations des textes traduits de l’hébreu et du grec, soulignant les fautes de traduction et les détournements moralisateurs qui influent sur la foi chrétienne. Retrouvez-le en librairie.

3

Entre Guerres



Gallimard

Résumé :François Lecointre, Gallimard, avril 2024. Récit de la naissance d’une vocation militaire. Le général relate le quotidien de jeune officier, entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Il évoque notamment les questions d’engagement, de combat, de fraternité ou encore de peur. Retrouvez-le en librairie.

4

Lazare : Le Ravi



Cerf

Résumé :Benoist de Sinety, Cerf, mars 2024. L’histoire de Lazare, le frère de Marthe et Marie, seul personnage de la Bible à avoir été ressuscité par Jésus. Le récit retrace son cheminement, depuis ses doutes et ses peurs jusqu’au relèvement et à l’ermitage qui lui permet de vivre pleinement sa foi. Retrouvez-le en librairie.

5

Ceci Est Mon Corps



Grasset

Résumé :Charlotte de Vilmorin, Grasset, mars 2024. Chef d’entreprise en fauteuil, l’auteure est, malgré son handicap, une globe-trotteuse infatigable engagée dans mille aventures. C’est après avoir perdu l’usage de l’un de ses bras, qu’assaillie de doutes et d’interrogations, elle se tourne vers Dieu. Elle raconte son cheminement vers la foi. Retrouvez-le en librairie.

6

Greg Et L’Aventure De La Vie : Construire Sa Vie Sur Des Bases Solides



le Sénevé, Artège

Résumé :Thibault et Inès d’Oysonville, Claire s2c, Artège, avril 2024. Entre grands désirs et réalité de la vie, difficile de trouver sa place quand on est ado… Comment s’armer face aux combats, aux défis du monde actuel, et poser les bons choix pour l’avenir ? Avec Greg, embarque dans ce carnet d’aventures pour comprendre ce qui se joue à l’aube de ta vie d’adulte. Retrouvez-le en librairie.

7

Puisque Vous Avez Decide De Vous Aimer…



Mame

Résumé :François Potez, Mame, janvier 2024. Fort d’une longue expérience dans l’accompagnement des fiancés et des jeunes mariés, le père F. Potez propose des conseils à destination des couples pour les accompagner dans les premières années de leur mariage. Retrouvez-le en librairie.

8

Bernanos Sans Concessions



Fayard

Résumé :Patrick Chauvet, Fayard, mai 2024. « J’aime le passé précisément pour ne pas être “passéiste” », écrivait Georges Bernanos. Soixante-quinze ans après la mort de l’écrivain, ses intuitions continuent de nous aider à comprendre notre époque. Sur ses traces, Monseigneur Patrick Chauvet tente de répondre à une seule question : comment retrouver l’espérance ? Retrouvez-le en librairie.

9

Trois Jours Dans La Nuit : Carnet D’Une Victimologue Au Cœur Des Abus



Emmanuel

Résumé :Isabelle Chartier-Siben, éd. de l’Emmanuel, avril 2024. Le témoignage d’une victimologue qui invite à ouvrir les yeux sur les abus sexuels au sein de l’Eglise. Elle rend compte de l’accompagnement qu’elle propose et invite à l’espérance. Retrouvez-le en librairie.

10

Lettres Aux Jeunes Amants Pour Leur Donner Le Goût De L’Alliance



Labor et Fides

Résumé :Franck H. Laurent, Labor et Fides, mars 2024. Dans un échange épistolaire poétique et incarné avec un jeune couple s’apprêtant à s’unir pour la vie, l’auteur livre une réflexion sur l’amour et encourage une audace devenue rare, l’engagement. Retrouvez-le en librairie.