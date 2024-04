L’hommage gourmand d’Ornella à Notre-Dame de Paris

La biscuiterie "Les dames du vendredi", située à Ivry-sur-Seine, s'apprête à commercialiser des biscuits en forme de rosace rappelant les vitraux de Notre-Dame de Paris. Une manière on ne peut plus gourmande de se préparer à la réouverture de la cathédrale !

Croquer dans les vitraux de Notre-Dame ? C’est bientôt chose possible. La biscuiterie artisanale “Les dames du vendredi” s’apprête en effet à commercialiser… des biscuits en forme de rosace. Un joli clin d’œil à la cathédrale en restauration qui doit ouvrir ses portes le 8 décembre 2024, après cinq ans de travaux. D’une finesse remarquable, les biscuits sont si jolis à regarder que l’on pourrait presque se sentir coupable d’en porter un à la bouche. Mais il faudra encore un peu de patience afin de pouvoir goûter à ce plaisir sucré : il ne s’agit là que d’un prototype. Que l’on se rassure, un grand sablé “Notre-Dame” d’un diamètre de douze centimètres est cependant déjà disponible à la vente.

Derrière ces sucreries délicates se cache Ornella, jeune pâtissière talentueuse dont la madeleine de Proust est la fameuse boîte de biscuits en métal qui, une fois vide, se transforme bien souvent en boîte à couture ou en fourre-tout à l’angle d’un meuble de cuisine. Après ses études en école de commerce et un premier boulot, la jeune femme se rend compte qu’elle n’a aucune envie de travailler derrière un écran, coincée entre quatre murs. Grand branle-bas de combat pendant le confinement : elle décide de se réorienter et choisit la pâtisserie, et se spécialise dans la biscuiterie. “Je voulais pouvoir concilier mon travail avec une vie de famille, explique la biscuitière à Aleteia, et en pâtisserie c’est loin d’être évident au vu des horaires travaillés. La biscuiterie me plaisait aussi énormément parce qu’on trouve peu de haut de gamme dans ce domaine particulier, j’ai eu envie de creuser”.