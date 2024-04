Une autre tentative de conversion forcée a eu lieu à Lahore (Pakistan) le 13 avril contre un adolescent chrétien de 13 ans, Saim. Interpellé alors qu’il allait chez le coiffeur, un agent de sécurité lui a demandé de réciter les prières de l’islam. Après avoir refusé, il a été contraint d’ingérer une substance nocive.

La persécution des chrétiens ne faiblit pas au Pakistan. Saim, jeune adolescent chrétien de 13 ans, en a été l’un des tristes exemples mi-avril. Alors qu’il avait quitté sa maison à Lahore (Pakistan) le 13 avril pour aller se faire couper les cheveux, un agent de sécurité repère un collier avec une croix à son coup. Il lui demande alors de réciter les prières de l’islam. Mais le garçon a refusé, affirmant qu’il était chrétien, rapporte AsiaNews. L’homme a alors forcé Saim à ingérer une substance toxique pour tenter de l’empoisonner.

Ce sont les parents du jeune homme qui ont retrouvé le corps de leur fils inconscient après plusieurs heures d’absence de Saim à la maison. Le père, Liyaqat Randhava, s’est adressé à la police mais a déclaré n’avoir pas eu de réponse acceptable. Les policiers n’ont en effet enregistré la plainte qu’après plusieurs insistances et une copie du document n’a pas été remise à la famille de Saim.

2% de chrétiens

Pour mémoire, dans son Index Mondiale de persécution des Chrétiens de 2024, l’ONG protestante “Portes Ouvertes” classe le Pakistan à la septième place. Dans ce pays de 241 millions d’habitants, 97% sont musulmans et seulement 2% sont chrétiens. Outre les conversions forcées subies par les femmes, cette minorité subit de plein fouet discriminations de toutes sortes, agressions physiques et lois “anti-blasphème” . Ces dernières conduisent dans les couloirs de la mort ou de la prison de plus en plus de chrétiens pour des motifs obscurs, comme l’avait illustré le célèbre cas d’Asia Bibi. L’ensemble de ces paramètres fait du Pakistan l’un des pays où les chrétiens sont les plus persécutés au monde.