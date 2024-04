Bree Solstad a longtemps mené une vie très éloignée de la religion. Pendant 10 ans, la jeune femme a été actrice et productrice de films pornographiques… avant de retrouver la foi et de faire sa première communion, la nuit de Pâques 2024.

Il y a un an, Bree Solstad a opéré un changement de vie radical. Pendant une décennie, cette jeune Américaine a été actrice et productrice de films pornographiques, jusqu’à sa conversion au catholicisme, en 2023. Baptisée dans l’église luthérienne à 8 ans, la jeune femme perd la foi à l’université puis après un drame personnel. “J’ai vécu une terrible tragédie il y a quelques années”, confie-t-elle au Daily Signal. “À cette époque, je priais plus fort que jamais dans ma vie. Jésus n’a rien fait. J’avais l’impression que Dieu m’avait tourné le dos, alors je lui ai fait la même chose”. Elle passe les dix années qui suivent dans le monde de la pornographie et de la drogue.

🧵 ANNOUNCEMENT 🧵



I recently traveled around Europe and spent a great deal of time in Rome and Assisi. While in those two particular cities, I had what can only be described as a life-altering conversion.



I have decided to quit sex work.

To repent of my innumerable sins.… pic.twitter.com/qwABZOLHHX — Miss B Converted (@TheMistressB) January 1, 2024

Mais en 2023, alors qu’elle est en voyage en Italie, Bree est profondément touchée par la beauté des églises qu’elle visite. À tel point qu’elle se découvre profondément aimée de Dieu. “À partir de là, Florence et Rome sont devenues un tourbillon d’agenouillements, de prières et de questions sur la théologie derrière les meilleures œuvres d’art du monde”, se souvient-elle. En rentrant chez elle aux États-Unis, la jeune femme est bouleversée. “Je me sentais dégoûtante et je ressentais de la culpabilité quant au travail que je faisais depuis une décennie. Je ne pouvais pas m’empêcher de penser à tout ce que j’avais fait et à toutes les vies que j’avais affectées négativement…”, se souvient-elle. “J’ai longuement parlé à un prêtre et c’est à ce moment-là que tout a vraiment changé. Quand il a dit que Dieu m’aimait, c’était comme une pluie de lumières blanches et chaudes tombant en cascade sur moi.” Dès lors, Bree prend une décision radicale. “J’ai décidé d’arrêter le travail du sexe, d’abandonner ma vie de péché, de richesse, de vice et de vaine obsession de soi”, déclare-t-elle sur X (ex-Twitter). “J’abandonne tous mes revenus et je confie ma vie au Christ.”

De la pornographie à la création de chapelets

La vie de la jeune femme prend alors un nouveau tournant durant la Veillée pascale 2024. Elle fait sa première communion, avec beaucoup de joie et d’émotion. “Il y a une telle richesse dans la foi… Mais ce qui a le plus déchiré mon cœur, c’est l’Eucharistie”, confie Bree. “Ma vie ne sera plus jamais la même.” Sur les réseaux sociaux, elle affiche courageusement sa conversion, sans craindre ni les jugements ni les moqueries. La jeune Américaine invite aussi ceux qui la suivent à ne pas douter de la miséricorde de Dieu. “Le pardon et la miséricorde de Dieu sont réels”, témoigne-t-elle sur X. “Si quelqu’un d’aussi brisé et pécheur que moi peut être racheté et converti, il ne fait aucun doute que quiconque lisant ceci peut également être sauvé par sa miséricorde divine.”