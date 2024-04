Scottie Scheffler, un swing pour le Christ 

À 27 ans, Scottie Scheffler est l’un des joueurs de golf les plus brillants de sa génération. S’il rafle la première place des plus grands tournois internationaux, le jeune sportif américain, qui devrait représenter son pays aux Jeux Olympiques de Paris cet été, est aussi un fervent catholique qui n’a pas peur de témoigner de sa foi en Jésus.

Il manie le club à la perfection. Du haut de ses 27 ans, Scottie Scheffler est un prodige du golf américain. Le 14 avril 2024, pour la deuxième fois de sa carrière, ce sportif à la carrure impressionnante a remporté le Masters d’Augusta (Géorgie, États-Unis), le tournoi de Grand Chelem de golf le plus prestigieux au monde. Depuis trois ans, il domine la discipline en raflant tous les plus grands prix mondiaux, et devrait même représenter les États-Unis aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Si bien que beaucoup se demandent quelle peut bien être la botte secrète de ce jeune homme qui enquille les victoires avec une incroyable constance. “Je joue au golf pour essayer de glorifier Dieu et tout ce qu’Il a fait dans ma vie”, a confié Scottie Scheffler au lendemain de sa première victoire du Masters d’Augusta, en avril 2022.

De confession catholique, Scottie Scheffler a décidé de mettre le Christ au centre de sa vie de sportif. Sa raison d’être ? Ce n’est pas d’être le meilleur golfeur du monde, mais bel et bien de vivre en croyant ! “J’espère que le golf ne me définit pas trop en tant que personne. Je crois en Jésus. J’ai l’impression qu’on m’a offert la chance de montrer mon talent. J’ai été appelé à faire de mon mieux et à glorifier Dieu.” Une vérité que son entourage lui rappelle au moindre coup de mou. Son caddie, Ted Scott, qui porte son sac et le conseille pendant ses compétitions, n’hésite pas à imprimer en grosses lettres sur sa chemise “Dieu est aux commandes” pour encourager son champion.

“Jésus t’aime et rien ne change”

Mais c’est auprès de Meredith, son épouse depuis trois ans, que le numéro 1 mondial trouve son plus grand soutien. Fervente catholique, elle prie pour que son mari puisse être en paix sur le terrain, et pour qu’il ne doute jamais de sa vraie valeur d’enfant de Dieu. En 2022, Scottie Scheffler a raconté les belles paroles que lui avait dites son épouse juste avant le Masters d’Augusta. “Que tu gagnes ce tournoi de golf aujourd’hui, que tu perdes ce tournoi de golf par 10 coups, ou que tu ne gagnes plus jamais un autre tournoi de golf, je t’aimerai toujours, tu es et seras toujours la même personne, Jésus t’aime et rien ne change.” La présence et les mots de sa femme ont permis au sportif de déplacer les montagnes, en remportant à 25 ans le prix le plus prestigieux au monde.