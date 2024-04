Le PSG aurait-il une antenne à Gap ? Une vidéo diffusée le 15 avril sur Instagram par la paroisse Saint-Arnoux du Gapençais pourrait bien semer le doute...

C’était le rendez-vous incontournable pour les fans de football : le PSG devait affronter mardi 16 avril le FC Barcelone au cours d’un quart de finale incertain de la Ligue des Champions. Et si Kylian Mbappé avait besoin de petits conseils pour se remettre en jambe, il aurait bien pu les trouver auprès d’un PSG bien différent mais pas moins talentueux… La Paroisse Saint-Arnoux du Gapençais ! Dans une vidéo publiée le 15 avril sur Instagram, on découvre que les prêtres de la communauté Saint-Martin manipulent le ballon rond avec une étonnante dextérité, le tout toujours au service du message de l’Évangile. Et cela semble avoir plutôt réussi : la vidéo a été visionnée 218.000 fois depuis sa publication !