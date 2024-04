L’âme d’un couteau Opinel !

Communions et confirmations approchent ? Pour les fêtes de la foi, pourquoi ne pas offrir aux jeunes amateurs de grand air un beau couteau ? Mais pas n'importe lequel. Un couteau Opinel avec son saint patron sculpté dessus ! C'est ce que propose Amaury de Gastines, sculpteur sur bois et fondateur de l'Atelier d'Amaury.

C’est évidemment aux scouts qu’Amaury de Gastines, 31 ans, s’est découvert une passion pour la sculpture sur bois. Là-bas, il avait pris l’habitude de tailler tous les morceaux qui lui passaient dans les mains ! En réalité, il a toujours été artiste dans l’âme, aimant peindre et dessiner. Aussi, après des études de philosophie et de théologie, il s’est finalement décidé, il y a deux ans, à se lancer dans la sculpture sur bois de façon professionnelle. Il fonde l’Atelier d’Amaury et s’installe près d’Angers.

Là il propose des sculptures de saints, sur hêtre ou sur chêne, à des clients particuliers et quelques paroisses. Il s’amuse toujours à sculpter des têtes d’animaux sur des manches d’Opinel, quand un de ses amis lui fait une demande particulière: plutôt qu’une tête de renard, il aimerait bien celle de son saint patron sur son couteau, la bonne idée est lancée !