Plus de 7.000 adultes ont été baptisés en France lors de Vigile pascale 2024. Parmi eux, certains ont reçu le baptême par immersion. Un moment particulièrement émouvant.

Chaque année, lors de la Vigile pascale, des dizaines de catéchumènes adultes sont baptisés par immersion en France. Du grec “plonger”, le baptême immerge littéralement en Dieu “au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit”. C’est pour cela que les catéchumènes sont immergés trois fois. Un catéchumène entre par un côté des fonts et en ressort par un autre, signe de sa conversion. Baigné pour être délivré de tout mal et lavé de tout péché, le baptisé est ainsi tiré des eaux pour naître à une vie nouvelle. Il prend alors un chemin nouveau tourné résolument vers le Christ.