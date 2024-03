Aujourd'hui, l'Église célèbre le Samedi saint, c'est-à-dire la journée entre la mort et la résurrection de Jésus. Ce qui prime alors, c'est le silence. Silence du deuil et silence de l'attente. Silence de la résignation et silence de l'espérance. Nous attendons le Christ.

