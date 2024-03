Victime d'un incendie en décembre 2023, la cathédrale Notre-Dame de Senlis, dans l'Oise, a connu plusieurs mois de fermeture pour travaux. Si la restauration n’est pas encore terminée, ce joyau de l’art gothique s’apprête à rouvrir ses portes aux fidèles juste à temps pour la Veillée pascale ce samedi 30 mars.

Le carême touche à sa fin.

Les catholiques de la paroisse Saint-Rieul à Senlis, dans l’Oise, s’apprêtent à recevoir une très belle surprise pour Pâques. Leur cathédrale, véritable bijou hérité du XIIe siècle, va rouvrir ses portes après de longs mois de fermeture. En décembre 2023, quelques jours avant Noël, un incendie s’est déclaré dans le local technique de Notre-Dame de Senlis. Si le pire a été évité, les dégâts ont néanmoins nécessité d’importants travaux, empêchant fidèles et pèlerins d’accéder au sanctuaire.

Symbole de la joie pascale

En février, la ville de Senlis a annoncé que la cathédrale allait finalement rouvrir ses portes le 30 mars… soit le samedi saint ! Les fidèles pourront donc célébrer juste à temps à la Vigile pascale dans une cathédrale préservée, même si les travaux ne seront pas complètement terminés. « C’est une très grande joie, un vrai bonheur ! se réjouit le père Séraphin Yanogo, curé et archiprêtre de la paroisse Saint-Rieul. On va retrouver notre belle cathédrale, nous allons être chez nous ! » Au vu des délais très courts, le père Yanogo avait préféré attendre avant d’annoncer la nouvelle afin d’éviter tout faux espoirs. Les paroissiens ont finalement été mis au courant le dimanche des Rameaux. « Ils étaient très heureux, c’était une joie palpable, assure le père Yanogo. C’est très fort de fêter la réouverture de la cathédrale juste à temps pour Pâques, je peux vous dire que mon cri de joie va jaillir ! »

La cathédrale rouvrira ses portes le matin du Samedi saint, laissant une petite journée aux équipes paroissiales pour apprêter les lieux et installer les ornements liturgiques avant la Vigile pascale. Durant la nuit de Pâques, quatre adultes et trois lycéens y seront baptisés. « On va faire tout ce que l’on peut ! », assure le père Séraphin. « Mais la perfection n’est pas de ce monde ; le plus important, c’est la célébration ! » Cette année encore, Notre-Dame de Senlis abritera l’attente et la joie des chrétiens rassemblés pour fêter Pâques, comme tant de générations avant eux. Quel plus beau signe de joie pour célébrer la Résurrection ?

