La vertu essentielle pour bien gouverner selon le Pape

Le pape François a fait l’éloge ce mercredi 20 mars lors de l’audience générale de la personne prudente, celle qui sait agir avec "son intelligence" et "sa liberté". Il a expliqué l’importance de cette vertu dans les choix de vie des fidèles et de ceux qui gouvernent.

« La fin justifie les moyens », annonce avec cynisme l’italien Machiavel dans son célèbre ouvrage Le Prince. Ce mercredi 20 mars 2024, le pape François a continué lors de l’audience générale son cycle de catéchèse sur les vertus en se consacrant à l’explication de la vertu de « prudence », vertu essentielle aux fidèles et à ceux qui gouvernent et à ceux qui veulent éviter les « dérapages ».

Pilier des vertus cardinales, le Pape définit la personne prudente comme créative : « Elle raisonne, évalue, cherche à comprendre la complexité de la réalité et ne se laisse pas submerger par les émotions, la paresse, la pression des illusions« . Le Saint-Père a expliqué que « prudent est celui ou celle qui sait choisir », prudent celui qui « réfléchit » avec discernement « aux situations » tout en étant capable de se laisser « conseiller, et, avec une vision large et une liberté intérieure, il choisit la voie à suivre ». Cela ne veut pas dire qu’il ne fera pas d’erreur mais il pourra éviter de graves « dérapages ».

Il faut faire le bien non pas de quelques-uns mais de tous

La personne prudente elle aussi celle qui « sait conserver la mémoire du passé », car elle « sait que la tradition est un patrimoine de sagesse ». « Il n’est pas bon de toujours penser que le monde commence avec nous, que nous devons aborder les problèmes en partant de zéro », a martelé le Pape. La prudence est la vertu de ceux qui sont appelés à gouverner. Elle permet à ces responsables de produire le bon discernement assure le pape François. Ainsi le Saint-Père définit aussi la prudence comme « la capacité de gouverner les actions pour les orienter vers le bien ».

L’avènement de la modernité a transformé le concept de prudence. Dans Le Prince de Machiavel, la prudence des princes ne consistait pas à agir pour faire le bien mais à agir pour garder et étendre par tous les moyens leur pouvoir. Á cette pensée moderne, le Pape a martelé son propos en déclarant que ceux qui gouvernent doivent être conscient « qu’administrer est difficile, qu’il y a de nombreux points de vue et qu’il faut essayer de les harmoniser, qu’il faut faire le bien non pas de quelques-uns mais de tous ».

La prudence n’est pas la peur

Le Pape a tenu a rappelé que la prudence n’est pas « la vertu de la personne craintive » et « toujours hésitante ». Au contraire, explique le Pape, la prudence est plutôt « la vertu de ceux qui ont décidé d’aller de l’avant ». Elle permet à la personne qui est juste d’agir avec justice, à la brave personne d’agir courageusement, ou à la personne modérée de rester maîtresse d’elle-même.

La prudence est une vertu qui s’acquiert, avec travail et détermination. Pour s’éduquer à cette vertu, le Pape a conseillé aux fidèles de s’inspirer des exemples de la Bible, à l’image de l’homme prudent qui a bâtit sa maison sur le roc et imprudent celui qui la construisit sur le sable (Mt,7,24-27)

Revivez en images l’audience générale du 20 mars :