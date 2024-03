Pour bien commencer la semaine, voilà une note de douceur proposée par la chorale Voces8. L’octuor a cappella a diffusé le 25 février une vidéo dans lequel il reprend le "Ubi Caritas" du compositeur et pianiste Ola Gieilo. Une performance à écouter sans modération !

« Où l’amour est vrai, Dieu est présent ». Comment ne pas croire à cette transcendance lorsque résonnent les voix talentueuses de la chorale Voces8. Ce 25 février, l’octuor a cappella a diffusé sur les réseaux sociaux le titre intemporel « Ubi Caritas » arrangé par Ola Gieilo, un compositeur d’origine norvégienne. D’une clarté et d’une harmonie pure, les huit chanteurs offrent un moment hors de temps.

Composées au VIIIe siècle sous le règne de Charlemagne, les paroles de ce “Ubi Caritas” sont attribuées au patriarche Paulin d’Aquilée, qui tout au long de sa vie chercha à défendre la foi. L’hymne traversa les siècles et le monde au gré des arrangements de chaque compositeur jusqu’à arriver aux mains talentueuses du Norvégien, Ola Gieilo qui modernisa alors ce chant médiéval.

Un hymne intimement lié à l’Eucharistie

Cet hymne est intimement lié à l’Eucharistie, quand un cœur à cœur se noue avec le Christ. Ainsi le « Ubi Caritas » peut être chanté durant l’exposition au Saint-Sacrement. Il est une exhortation émouvante à la charité fraternelle dont le lavement des pieds en est le symbole :

Ubi caritas et amor, Deus ibi est

Là où sont charité et amour. Dieu est présent

Congregavit nos in unum Christi amor.

Exsultemus et in ipso iucundemur.

Timeamus et amemus Deum vivum.

Et ex corde diligamus nos sincero.

L’amour du Christ rassemble en l’unité.

En lui n’ayons que joie et allégresse!

Ayons crainte et d’amour du Dieu vivant.

Dans la sincérité, aimons-nous de tout cœur.

Simul ergo cum in unum congregamur,

Ne nos mente dividamur, caveamus.

Cessent iurgia maligna, cessent lites.

Et in medio nostri sit Christus Deus.

Et puisque nous vivons dans l’unité,

veillons à ne pas être divisés.

Que cessent les querelles et les conflits.

Que le Christ notre Dieu soit au milieu de nous!

Simul quoque cum beatis videamus.

Glorianter vultum tuum, Christe Deus.

Gaudium, quod est immensum atque probum,

Sæcula per infinita sæculorum

Avec les bienheureux puissions-nous voir

ta face de gloire, ô Christ notre Dieu!

Immense et pure sera notre joie

à jamais, dans les siècles des siècles sans fin!