Dans le cadre de son développement, Aleteia recrute. Voici deux postes à pourvoir immédiatement : un/une responsable marketing digital et un/une assistant(e) de direction/office manager.

Sans donateurs, l’avenir d'Aleteia s’écrit en pointillé.

Pour qu'Aleteia reste gratuit et pour faire rayonner l’espérance qui est en vous,

faites un don à Aleteia !

JE FAIS UN DON (avec déduction fiscale)

Donner du sens à son travail, tout le monde en rêve… et cela devient possible avec Aleteia. Dans le cadre de son développement en France et à l’étranger, Aleteia recrute actuellement son responsable marketing digital et son assistant(e) de direction/office manager.

Ce sont deux emplois à pourvoir immédiatement qui permettent de déployer des compétences professionnelles à un poste qui a du sens, la mission. Alors, n’hésitez pas à postuler ou à faire suivre ces annonces autour de vous.

1

Assistant(e) de direction / office manager



Véritable bras droit du Directeur général, vous devrez mener de front plusieurs missions dont les prédominantes seront les suivantes :

Coordination interne

Facilitateur de la vie interne de l’entreprise et du fonctionnement quotidien de notre organisation

Mise en place de synergies et soutien essentiel pour les collaborateurs.

Gestion administrative de l’entreprise (logiciels, personnels…)

Relations publiques et donateurs

Responsable des relations avec les donateurs d’Aleteia (création et animation de la communauté)

Organisation d’événements en France et aux USA (dîners, voyages, séminaires…)

Suivi des relations avec les influenceurs et personnalités d’envergure sur les réseaux sociaux

Soutien au DG

Dans le fonctionnement relationnel et de communication avec les services

Pour le suivi et la gestion des projets propres de la direction générale

Suivi des tableaux de bords et des KPI.

Coordinations des équipes éditoriales et marketing sur des projets ponctuels

Pour postuler Voir l’annonce en entier



Prise de poste : mars 2024

Statut : CDI

Rémunération : à définir selon profil

Lieu : Paris XIXe (Rosa Parks), télétravail partiel possible après prise en main du poste



CV et lettre de motivation à recrutement@aleteia.org

Prise de poste : mars 2024Statut : CDIRémunération : à définir selon profilLieu : Paris XIXe (Rosa Parks), télétravail partiel possible après prise en main du poste

2

Responsable marketing digital



Vos principales respo​​nsabilités sont la définition et la mise en œuvre de la stratégie marketing et commerciale d’Aleteia : développement de l’audience (acquisition et fidélisation) et de monétisation (dons, publicités, autres sources de revenus).

Marketing digital

Vous pilotez l’optimisation du tunnel de conversion, la gestion du CRM ainsi que le suivi et l’analyse des données pour garantir une croissance continue du nombre de visiteurs ainsi que celle du chiffre d’affaires de l’entreprise

Vous étudiez les comportements des lecteurs dans le but d’améliorer l’expérience utilisateurs

Vous construisez et développez la communauté des lecteurs et donateurs d’Aleteia (engagement, évènements, communication)

Vous êtes garant des budgets marketing et vous vous assurez que les dépenses sont conformes aux objectifs de l’entreprise

Vous élaborez et exécutez des plans de communication pour les différents canaux de marketing (publicité, relations publiques, marketing direct, etc.)

Vous collaborez avec les rédacteurs en chef et les journalistes dans le déploiement de la stratégie d’Aleteia

Vous effectuez une veille concurrentielle et surveillez les tendances du marché

Vous supervisez le développement et le déploiement de solutions technologiques nécessaires en lien avec le CTO.

Stratégie commerciale

Dans le but d’accroître le chiffre d’affaires de l’entreprise vous définissez et déployez la stratégie commerciale de l’entreprise

Vous avez dans votre périmètre le pilotage des régies publicitaires (deux personnes dont un poste à pourvoir)

Vous répondez du budget d’implantation des objectifs commerciaux que vous aurez préalablement fixés en lien avec la stratégie marketing.