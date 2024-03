Abréger la Genèse en 30 secondes ? Il l’a fait !

Les 50 chapitres de la Genèse "abrégés" en quelques secondes seulement ? C'est une idée du père Mustapha, et c'est assez efficace. Dans une vidéo publiée sur Instagram le 29 février, ce prêtre de la communauté du Chemin Neuf a résumé avec beaucoup d'humour ce livre monumental de la Bible, en suivant une tendance sur Instagram.

Le livre de la Genèse est composé de 50 chapitres. Trop long ? Le père Mustapha a la solution ! Sur Instagram, ce prêtre de la communauté du Chemin Neuf a repris le principe de la page « Abrège Frère » sur laquelle un vidéaste s’amuse à résumer les contenus diffusés par d’autres influenceurs. En quelques phrases, il synthétise des vidéos qui durent de 2 minutes à 2 heures, avec une mine détachée pour ne pas dire blasée. Un concept devenu viral, que le père Mustapha, prêtre de la communauté du Chemin Neuf s’est amusé à reproduire… Pour la Bible, et évidemment non sans humour. « En six jours, Dieu crée l’univers, les étoiles, des milliers d’animaux… Un truc magnifique. En trois jours, l’humanité fout le bazar », explique le prêtre. Mais « Dieu n’est pas rancunier », achève-t-il. Bonne nouvelle !