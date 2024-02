Ces versets bibliques vous inspireront, mais pourront aussi redonner le sourire à votre entourage.

Les Saintes Écritures sont une référence pour de nombreuses raisons : pour trouver de la consolation, des conseils, pour renforcer sa foi, ou encore pour célébrer le don de la vie. Voici quelques versets parmi tant d’autres qui encouragent à trouver de la joie dans sa vie, même quand cela peut sembler difficile.

Cette image est puissante : un cœur joyeux est comme une lumière qui éclaire non seulement son intériorité, mais qui se reflète également sur l’apparence extérieure, en illuminant le visage et en donnant le sourire.

« Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. » Ph 4,8