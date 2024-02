Les talents de Kylian Mbappé

Paris, c’est fini. Considéré comme le meilleur joueur du monde, Kylian Mbappé a choisi de faire fructifier ses talents avec de nouveaux défis. François Morinière, chargé par les évêques de France d’une mission d’accompagnement du monde du sport, souhaite que son exemplarité continue de faire rêver la jeunesse.

Kylian Mbappé a annoncé cette semaine qu’il allait quitter le Paris-Saint-Germain en fin de saison. C’est donc l’épilogue d’un feuilleton commencé il y a trois ans lors des premières discussions de renouvellement de son contrat avec le club parisien, tenant en haleine le football français et planétaire, le joueur français étant considéré par beaucoup comme le meilleur joueur du monde. En 2022, il avait signé un nouveau contrat de deux ans avec Paris pour des montants pharaoniques, et se retrouve libre de faire ce qu’il veut en juin. Le club parisien ne touchera donc pas d’indemnités de transfert. Kylian MBappé n’a pas indiqué quel serait son nouveau club, sans doute pour ne pas créer plus de tension avec le public et les dirigeants du PSG, mais le Real Madrid est le grand favori, puisque c’est le club qui a toujours fait rêver le joueur quand il était encore tout jeune.

Son rêve secret

Tous les amateurs de football vont maintenant commenter la portée de cette décision. Il faut déjà rappeler que Kylian MBappé, vrai génie du football, a joué dans le championnat français beaucoup plus longtemps que la plupart des meilleurs joueurs français qui se sont expatriés beaucoup plus tôt. Cela a été possible parce que les moyens financiers du club possédés par les Qataris ont été au niveau des plus grandes écuries européennes, et que le joueur a apprécié construire une notoriété hors norme dans l’hexagone, notamment auprès des jeunes générations pour qui il est une vraie idole. Malheureusement pour lui, son palmarès européen est resté vierge et c’est là la première motivation de son départ. Mine de rien, le temps avance et à 25 ans, il est temps pour lui de tenter de débloquer le compteur. Il a déjà plusieurs titres français à son actif et une Coupe du monde, mais son rêve secret est de devenir le Français comptant le plus de titres européens, et il a donc encore beaucoup à faire pour rattraper Karim Benzema qui a été sacré cinq fois, juste derrière le recordman le joueur espagnol Paco Gento avec six titres. Pas infaisable mais il ne faut plus s’égarer.

Sa deuxième motivation est probablement l’envie de découvrir une culture étrangère et l’ambiance différente d’un vestiaire où il ne sera plus la star en surplomb du reste de l’équipe, ce qui est son statut actuel à Paris après le départ de Lionel Messi et de Neymar. Il va forcément beaucoup y apprendre, se former à des tactiques différentes, à une culture de la victoire qui est au cœur du club madrilène, remettre aussi en cause ses certitudes. Au panthéon du football français, Michel Platini et Zinédine Zidane ont eu aussi énormément grandi à la Juventus de Turin ou au Real Madrid.

Une éducation très stricte

Sa troisième motivation n’est probablement pas financière, car le PSG était prêt à tout pour continuer l’aventure, et il se dit que les autres propositions financières reçues sont inférieures à ces émoluments actuels à Paris. On rétorquera qu’à ce niveau d’argent, le sujet devient secondaire pour lui et c’est en partie vrai. Mais tout de même, le point est à noter, en sachant que le joueur se montre très généreux pour plusieurs fondations ou associations. Depuis longtemps, Kylian MBappé fait preuve d’une grande maturité sur ces sujets : il pratique une grande discrétion, ce qui est compréhensible et assez évangélique. Il a reçu une éducation très stricte de ses parents, et son père, qui s’est rendu au Vatican au printemps 2023 avec le Variété Football Club pour rencontrer le Pape, n’est certainement pas étranger à cet état d’esprit.

Kylian MBappé construit son itinéraire professionnel avec intelligence, face à un environnement où les pressions sont considérables y compris venant du monde politique.

La décision de Kylian MBappé est donc logique, construite, et il s’est donné toute la liberté possible en ne prolongeant pas d’un an supplémentaire avec le club parisien, ce qui aurait été envisageable. Le prodige construit son itinéraire professionnel avec intelligence, face à un environnement où les pressions sont considérables y compris venant du monde politique.

Fructifier ses talents

De son côté, le PSG doit repenser toute sa stratégie sportive, avec une masse salariale qui sera très fortement réduite l’année prochaine, ce qui lui donne de très grandes marges de manœuvre. Il faudra une vision solide et réussir à créer un amalgame collectif qui a souvent fait défaut au club de la capitale. En attendant, tout le monde rêvera d’un départ en apothéose du joueur chez les protagonistes, ce qui est pour l’instant possible, le club devant arriver à se qualifier assez facilement pour les prochains quarts de finale. Impossible de savoir si le joueur connaît la parabole des talents, mais prenons le pari que oui. Il fait donc partie de la catégorie de ceux qui en ont reçu cinq — en fait beaucoup plus — et qu’il doit donc faire fructifier. Cela lui donne beaucoup de pain sur la planche et l’on sent qu’il prend le sujet très au sérieux. Évitons les jugements hâtifs sur son orgueil ou son ambition qui sont souvent le fruit de la jalousie. Souhaitons-lui plutôt bonne chance dans sa nouvelle aventure, et qu’il continue de faire rêver la jeunesse en se montrant exemplaire et souriant.

