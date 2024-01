À Pierre Bénite, un concert pas comme les autres 

Des élèves de Sainte-Marie de Lyon et des Cours Passerelle du réseau Espérance Banlieue se sont associés le temps d'une soirée pour un concert inédit. La musique n’ayant pas de frontière, le résultat est à la hauteur des espérances.

Cela fait plusieurs mois qu’ils répètent une quarantaine d’élèves de CM1-CM2 répètent, chacun dans leur école, à Sainte-Marie de Lyon ou au Cours la Passerelle à Pierre-Bénite, puis tous ensemble, lors de week-ends de répétitions et de rencontres, afin de proposer, ce mardi 30 janvier, un concert unique devant un public de familles et d’amis, à la Maison du peuple de Pierre- Bénite, située à quelques kilomètres au sud de Lyon. C’est dans cette ville que depuis 2016, le cours la Passerelle, du réseau Espérance Banlieue, s’est installé et accueille en cette rentrée 2023-2024 84 élèves du CP à la 4ème.

La richesse des rencontres

Pour ce beau résultat, les élèves se sont entraînés depuis la rentrée de septembre, une fois par semaine, afin d’acquérir une vraie technique vocale tout en découvrant la joie de chanter ensemble. Au programme du concert, un mix réjouissant entre chant choral, chansons françaises et du monde, permettant de relier musique contemporaine et musique plus classique, avec la présence sur scène du quatuor professionnel les Confrères, qui compte quatre chanteurs et musiciens, et dont l’un d’entre eux, Simon Heberle, a accompagné les enfants tout au long de l’année. « Les élèves ont toujours été très sérieux, très à l’écoute et investis », confirme Tiphaine Robert, la responsable communication d’Espérance Banlieue Pierre-Bénite, qui a vu les échanges et les rencontres entre les élèves des deux écoles.

Une belle initiative qui rassemble des élèves du centre ville de Lyon et des élèves de la périphérie, tous réunis au son des notes de musique, pour partager de beaux moments, quelles que soient les écoles ! C’est aussi cela la richesse de l’enseignement privé, permettre la rencontre, les échanges et les beaux projets éducatifs et culturels, qui font grandir tous les enfants. Bien loin des polémiques parisiennes.