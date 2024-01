Le diocèse de Fréjus-Toulon ordonne quatre séminaristes

Le diocèse de Fréjus-Toulon a célébré dimanche 21 janvier l'ordination d'un prêtre et de trois diacres. Une grande joie pour les fidèles et les séminaristes, dont les ordinations avaient été suspendues il y a deux ans sur ordre du Saint-Siège.

Alors que les ordinations du séminaire de la Castille du diocèse de Fréjus-Toulon ont été suspendues pendant près de deux ans, un prêtre et trois diacres ont été ordonnés dimanche 21 janvier 2024 en la cathédrale de Toulon. « Le diocèse de Fréjus-Toulon est dans la joie ! », s’est ainsi réjoui Mgr Touvet, évêque coadjuteur du diocèse. « Nous recevons comme une grâce de renouveau et d’Espérance leur réponse généreuse après un long temps de mise à l’épreuve de leur patience, qui a aussi été une épreuve pour Mgr Rey et tout le Diocèse », a-t-il poursuivi avant de s’adresser à Mgr Rey : « Je tiens à saluer respectueusement et fraternellement mon frère Dominique, notre évêque, qui accepte humblement de me laisser présider cette célébration, conformément au cadre défini pour notre collaboration. Merci Dominique pour ta confiance. »

Cette première vague d’ordinations devrait ouvrir la voie à une deuxième, car ce sont au total dix séminaristes qui attendaient jusqu’ici de recevoir ce sacrement : quatre futurs diacres et six futurs prêtres.

Une visite apostolique

Pour mémoire, le 2 juin 2022, Mgr Rey avait annoncé la décision du Saint-Siège de surseoir aux ordinations prévues quelques jours plus tard, le 26 juin. Cette suspension avait été reconduite pour l’année 2023. Si la décision du Vatican ne s’accompagnait d’aucune explication, Mgr Rey a expliqué que c’est bien « la provenance des vocations et la pluralité des parcours de formation », « la composition diversifiée de notre presbyterium » ou encore « la présence de nombreuses communautés avec parfois la difficulté pour le diocèse de les accompagner et de les intégrer » qui ont pu poser question à Rome. Une visite apostolique avait été ordonnée par le Saint-Siège, dont les conclusions n’ont pour l’heure pas été révélées. L’année 2023 a par ailleurs été marquée par une chute brutale du nombre de nouveaux prêtres en France : seuls 88 ont été ordonnés, contre 122 en 2022 et 130 en 2021.

Redécouvrez en images la beauté d’une messe d’ordination :