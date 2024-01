15.000 : c’est le nombre de manifestants qui ont participé à la Marche pour la Vie 2024, dimanche 21 janvier à Paris, selon les organisateurs de l’événement. Le cortège, qui a démarré place Saint-Sulpice, a rejoint la place Denfert-Rochereau, muni de pancartes aux slogans-choc pour éveiller les consciences : « soigner n’est pas tuer », « accompagner vers la mort, pas la donner », « protéger le faible, ça c’est fort », ou encore « arrêter d’emmerder les embryons ». Cette année plus que jamais, la Marche pour la Vie a mis le doigt sur des enjeux sociétaux extrêmement sensibles, alors que se jouent la constitutionnalisation de l’IVG et la légalisation de « l’aide active à mourir ». Ainsi, le texte autorisant l’inscription de l’IVG comme un droit dans la Constitution a été présenté le 13 décembre en Conseil des ministres et sera débattu à l’Assemblée à partir du 24 janvier. Un projet de loi sur la fin de vie ouvrant la voie à l’aide active à mourir pourrait également être présenté dans les prochaines semaines. Catherine Vautrin, la nouvelle ministre du Travail et de la Santé qui devrait porter ce texte encore très discuté a en effet assuré ne pas être « opposée à l’euthanasie ».