"Que rien ne te trouble, Dieu seul suffit" priait sainte Thérèse d'Avila. Voici une prière pour confier au Seigneur cette année qui commence et remettre entre ses mains de Père tous les événements des mois à venir.

Le vitrail est une école de prière : il suffit de savoir le contempler. Comme dans notre sainte mère l’Église, chaque pièce y trouve sa place, et n’a de sens qu’en faisant corps dans un dessin, ou plutôt, un dessein, plus vaste. Si le plus infime morceau de verre s’y brise, la lumière crue et pâle vient signaler sa chute ou son absence et la couleur qui manque ainsi découvre sa faille dans l’œuvre qui, sans elle, ne fait plus corps. Dans cette prière, le père Gaston Lecleir reprend cette image pour présenter au bon Dieu l’année qui débute en ce mois de janvier.

Vous m’offrez cette nouvelle année

Comme un vitrail à rassembler

Avec les 365 morceaux de toutes les couleurs

Qui représentent les jours de ma vie.

J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,

Le mauve de mes peines et de mes deuils,

Le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves,

Le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes

Le jaune et l’or de mes moissons…

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires,

Et le noir pour ceux où vous serez absent.

Je cimenterai tout par la prière de ma foi,

Et par ma confiance sereine en vous.

Seigneur, je vous demande simplement d’illuminer,

De l’intérieur ce vitrail de ma vie,

Par la lumière de votre présence

Et par le feu de votre esprit de vie.

Ainsi, par transparence,

Ceux que je rencontrerai cette année,

Y découvriront peut-être,

Le visage de votre Fils bien aimé Jésus Christ,

Notre Seigneur. Amen.