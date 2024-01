[VIDÉO] Prière pour l’unité des chrétiens

La semaine pour l’unité des chrétiens a lieu du 18 au 25 janvier 2024. Un temps œcuménique que l'on retrouve chaque année. Voici une prière à réciter pour s’y associer pleinement.

Seigneur Jésus,

qui à la veille de mourir pour nous,

as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un,

comme toi en ton Père, et ton Père en toi,

fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.

Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage

de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence,

de méfiance, et même d’hostilité mutuelle.

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,

afin que, de nos âmes et de nos lèvres,

monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,

telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.

En toi, qui es la charité parfaite,

fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité,

dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.

Amen

L’abbé Couturier