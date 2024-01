Six clés pour renforcer durablement les liens familiaux

Découvrez ces précieux conseils qui pourront renforcer davantage l’union avec votre conjoint et vos enfants.





Nombreux sont les articles et les magazines où l’on prodigue des conseils pour améliorer l’unité de la vie familiale. Hélas, beaucoup d’entre eux ne prennent pas en considération l’enseignement chrétien. Or c’est justement dans la vie chrétienne et dans les sacrements, sources de grandes grâces, que la famille peut trouver une grande unité et renforcer ses liens.

Dans le livre Complete my Joy, Mgr Thomas J. Olmsted, évêque émérite de Phoenix, en Arizona, invite les familles à prendre en considération ces six clés pour renforcer ses liens familiaux.

PRENDRE UN REPAS EN FAMILLE QUOTIDIENNEMENT



Les membres de chaque famille donnent souvent la priorité à des activités extérieures, comme le travail, les études ou différents loisirs. Cependant, passer du temps de qualité ensemble renforce considérablement les relations. C’est pourquoi il est important de se retrouver au moins une fois par jour pour prendre un repas en famille.

Demander comment s’est déroulée la journée de vos proches, leurs inquiétudes, leur colère ou leurs joies, peut vous faire comprendre comment les aider et ainsi leur apporter un soutien et du réconfort. Trouvez donc le meilleur moment pour cette rencontre familiale, que ce soit au petit-déjeuner, au déjeuner ou au dîner.

S’ACCORDER DU TEMPS EN COUPLE



Il est essentiel qu’en tant que couple, vous passiez du temps ensemble, entre époux. Cela renforce votre mariage. Si la relation conjugale s’appuie profondément sur Dieu, elle portera également ses fruits dans l’éducation des enfants. Cherchez à avoir des espaces pour des rendez-vous romantiques, pour vous instruire et pour prier ensemble. C’est une excellente idée d’adorer régulièrement le Saint Sacrement et attirer ainsi des bénédictions pour toute la famille. Il est bon aussi de prendre du temps pour une retraite conjugale, aller à des groupes de prière ou de partage avec d’autres couples.

FIXER DES LIMITES AVEC LES SMARTPHONES



Bien que la technologie soit un outil formidable pour trouver des informations utiles et aussi pour sa vie de foi, il faut être conscient qu’elle peut aussi faire perdre un temps précieux. Pourquoi ne pas fixer alors des horaires d’utilisation, les bannir pendant les repas et le soir avant d’aller se coucher ? De plus, les téléviseurs et les ordinateurs peuvent être placés dans des endroits accessibles à tous, et pas dans les chambres. Dans certaines familles, les enfants n’ont pas accès aux appareils électroniques jusqu’à ce qu’ils soient en âge de les utiliser consciencieusement.

ASSISTER À LA MESSE DU DIMANCHE



Pour rechercher l’unité avec vos proches, rien de mieux que d’assister à la messe dominicale en famille. C’est un jour sacré, institué par Dieu lui-même, qui offre d’innombrables bénédictions à tous ceux qui y assistent, et encore plus lorsque tous les membres d’une même famille y participent ensemble. Comme le dit le Christ : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20).

Le dimanche, il serait bon d’arriver à la célébration eucharistique avec un peu d’avance pour se préparer à recevoir le Corps du Christ, de se mettre en présence de Jésus qui est présent dans le tabernacle, de participer aux chants et aux prières au cours de la célébration et d’inviter vos enfants à imiter ces actions.

SE CONFESSER UNE FOIS PAR MOIS



L’Église exhorte chaque chrétien à se confesser au moins une fois par an. Cependant, si l’on veut nourrir efficacement sa vie de foi, il est bon de se confesser plus souvent et au moins une fois par mois. Cela peut être vraiment bénéfique pour toute la famille, car les conflits et les tensions au sein de la famille sont fréquents. Une confession fréquente peut aider à réfléchir à ses propres actes et à la manière dont on se comporte avec les autres. Cela contribuera certainement à apporter de la paix et de la joie dans votre foyer.

SE CONSACRER À LA VIERGE MARIE



Quel meilleur exemple pour votre vie de famille que celui de la Vierge Marie ? D’elle, vous pouvez apprendre toutes les qualités et les vertus pour être de meilleurs parents et imiter ainsi l’exemple de la Sainte Famille. Ne manquez pas cette opportunité d’être sous sa protection maternelle, qui s’étend sur chaque membre de la famille.

Découvrez la prière du chapelet en famille, qui est source de grandes grâces. Ajoutez également des images de la Vierge Marie dans votre maison, ainsi que des objets mariaux, comme des statues, des icônes ou des rosaires, qui vous rappelleront Marie et sa vie de sainteté exemplaire.