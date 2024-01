Comme un avant-goût du Ciel ?

60.000 spectateurs venus de tout le pays se sont réunis à Atlanta, dans l'Est des États-Unis pour louer ensemble le bon Dieu lors d'un concert de l'artiste évangélique Brandon Lake. Une version 2024 et incarnée du Ciel.

Un stade, immense, et la foule, à perte perte de vue. Au centre, se dresse la croix victorieuse, immaculée et lumineuse. C’est à Atlanta, dans l’État de la Géorgie, que le chanteur évangélique Brandon Lake s’est produit lors de sa tournée, « Passion 2024 » qui débute tout juste. Une scène à couper le souffle et inattendue pour un concert de rock s’est alors déroulée au sein du Mercedes-Benz Stadium. Guitare et batterie se sont tues : pendant quelques minutes, seules les voix des 60.000 spectateurs se sont unies pour chanter ensemble un chant de louange, convergeant ensemble non pas vers l’artiste et la scène, mais vers la croix triomphante. Si l’on imagine le Ciel un peu plus lumineux, et les voix plus accordées, on semble apercevoir ici ce qu’est déjà l’assemblée bienheureuse qui, déjà, y chante Dieu.