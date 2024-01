[EN IMAGES] Ces saints qui étaient jumeaux

Plus que de simples frères, ces jumeaux ont pris place ensemble dans le cortège des saints. Jumeaux ou parents de jumeaux, ne vous privez pas de leur intercession bienheureuse.

Pourquoi certains saints semblent ne jamais se passer l’un de l’autre ? Qui, mieux qu’un frère ou une sœur pour aider l’autre à avancer sur le chemin difficile de la sainteté ? Si les parents sont les premiers qu’il est donné de suivre, la fratrie est le lieu où l’on peut se soutenir mutuellement. Saint Ferréol et saint Farjeux, saint Côme et Damien, saint Benoît et sainte Scholastique : découvrez comment la complicité de ces jumeaux est le fruit d’une histoire marquée par la force d’une relation fraternelle fondée sur la foi. Laissez-vous édifier par l’exemple de ces saints inséparables qui ont choisi la voie de la sainteté ensemble.

Ces jumeaux ont pris place ensemble dans le cortège des saints