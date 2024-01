Une courte prière pour bénir son enfant

Tracer une croix sur le front de son enfant est une façon d’invoquer la bénédiction de Dieu. Le Seigneur, dans le Livre des Nombres, a transmis une belle prière qui peut accompagner ce geste chargé de sens.

Dès le sein maternel, les futurs parents ont la possibilité de tracer une croix sur le ventre de la mère afin de transmettre à l’enfant à naître la bénédiction divine. Un signe renouvelé le jour de son baptême, lorsque le prêtre invite les parents, parrain et marraine à signer le front de l’enfant au tout début de la cérémonie. Certains pères, après avoir mené leur fille au pied de l’autel le jour de leur mariage, les marquent également du signe de la croix. Une façon de la bénir avant qu’elle n’entame sa nouvelle vie en tant que femme.

Pourquoi ne pas adopter ce geste au quotidien ? Une manière toute simple de remettre son enfant dans les bras de Dieu. Le matin, par exemple, lorsque votre enfant part à l’école, pour lui signifier que le Seigneur l’accompagne tout au long de sa journée. Ou bien le soir, au moment du coucher, pour le confier durant la nuit. Dans le Livre des Nombres (6, 24-26), le Seigneur parle à Moïse, et lui indique les paroles pour bénir les « fils d’Israël ». Des paroles que tout parent peut s’approprier et redire lorsqu’il trace le signe de la croix sur le front de son enfant :

Que le Seigneur te bénisse et te garde !

Que le Seigneur laisse son visage briller sur toi et soit miséricordieux envers toi,

Que le Seigneur te regarde avec bonté et te donne la paix !