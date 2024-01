Le cœur du mystère eucharistique tient dans ce verset

Les paroles que Jésus Christ adresse à ses disciples annoncent déjà le cœur du mystère eucharistique. Il déclare en effet dès sa vie terrestre qu’Il veut demeurer avec les hommes pour toujours.

Dans l’Évangile de Matthieu, Jésus dit ceci : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos » (Mt 11,28). En prononçant ces paroles pleines d’amour et de compassion, Il encourage l’homme à recourir à Lui en toutes circonstances et à demeurer avec Lui. Au cours de son ministère public, Jésus a guéri des malades, arrêté des tempêtes, multiplié des pains et des poissons, pardonné des péchés graves, réconforté des personnes en deuil, ressuscité des morts… Toutes ces personnes qui ont eu foi en Jésus et qui ont vécu des miracles ou ont été pardonnées, ont voulu demeurer avec Lui.

Ainsi un scribe, bouleversé par cet homme qui guérissait les malades et expulsait les esprits mauvais, dit à Jésus : « Maître, je te suivrai partout où tu iras » (Mt 8,19). Bartimée, un aveugle qui mendiait, après avoir été guéri, « suivait Jésus sur le chemin » (Mc 10,52). Un Gérasénien, libéré par une légion d’esprit impurs, après être revenu à la raison, supplie Jésus de pouvoir rester avec Lui (Mc 5,18). Des samaritains aussi, bouleversés par le témoignage de la femme du puit, « l’invitèrent à demeurer chez eux » (Jn 4,40). Il en va de même pour les disciples sur la route d’Emmaüs qui s’efforcèrent de retenir Jésus en disant « Reste avec nous » (Lc 24,29). Jésus sait combien les hommes ont besoin de Lui. Lorsqu’au début du ministère, André et un autre disciple demandent à Jésus : « Maître –, où demeures-tu ? » (Jn 1,38). Il leur répond : « Venez, et vous verrez » (Jn,1,39). Cette réponse, Jésus la donne encore aujourd’hui, en montrant le tabernacle. N’avait-il pas dit (Mt 28,20) : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » ? Il annonce ainsi le cœur du mystère eucharistique. C’est en effet par l’Eucharistie, vrai corps et vrai sang du Christ, que Jésus demeure avec chacun encore aujourd’hui et pour toujours.