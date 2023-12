Couronné en mai 2023, Charles III, le nouveau roi d'Angleterre, a adressé ses vœux en tant que souverain du Commonwealth. Il a notamment invité ses sujets à suivre l'exemple du Christ.

C’est la première fois depuis son couronnement que Charles III, roi d’Angleterre, adresse ses vœux de Noël à ses sujets. Dans un discours lourd de sens, le monarque a souligné l’urgence de lutter contre la violence « à une époque où les conflits sont de plus en plus tragiques à travers le monde ». Il a ensuite assuré « prier pour que nous puissions également faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous protéger les uns les autres » avant de rappeler « les paroles de Jésus, [qui] semblent plus que jamais pertinentes : faites aux autres ce que vous voudriez qu’ils vous fassent », citant ainsi l’évangile de saint Matthieu (Mt 7,12), avant de souligner que « ces valeurs sont universelles ».

L’an passé, alors que la famille royale était encore marquée par le deuil de la reine Elizabeth II, le souverain avait manifesté sa gratitude envers le peuple britannique, soulignant à quel point Noël peut être difficile pour « tous ceux qui ont perdu des proches ». Il avait alors salué les militaires et les services d’urgence, ainsi que tous ceux qui donnent généreusement de leur temps à ceux qui en ont besoin, à une époque de « grandes inquiétudes et d’épreuves ». « Bien que Noël soit évidemment une fête chrétienne, avait-il conclu, l’idée de cette lumière qui vient transpercer les ténèbres dépasse les frontière de la religion. Quelle que soit votre foi, ou que vous n’en ayez aucune, c’est dans cette lumière qui est source de vie […] que nous pouvons trouver l’espoir pour l’avenir ».