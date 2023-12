Le portrait-robot des prêtres de demain

Un sondage réalisé par "La Croix" auprès des quelque 700 séminaristes publié le 21 décembre révèle que plus de la moitié d'entre eux est passée par le scoutisme, le service de l'autel et les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ).

L’article que vous allez lire est entièrement gratuit. Pour qu’il le demeure et soit accessible au plus grand nombre, soutenez Aleteia !

Je fais un don* *avec réduction fiscale

Alors que près de 700 séminaristes venus de toute la France se sont retrouvés à Paris du 1er au 3 décembre dernier, le journal La Croix publie ce 21 décembre un sondage exclusif qui permet de mieux connaître le profil de ces futurs prêtres. Réalisé, en accord avec la CEF, auprès de 673 séminaristes, de 25 séminaires de France, ce sont près de 434 hommes (64% de taux de réponse), dont l’âge médian est de 27 ans, qui ont rempli de façon anonyme un questionnaire, apportant ainsi un éclairage sur ces séminaristes 2023.

Servant de messe et scout

Premier enseignement, ces séminaristes sont près de 72% à être issus de familles catholiques pratiquantes, allant tous les dimanches à la messe, ajoutant même, pour 62% d’entre eux, que leurs parents sont des figures déterminantes dans leur itinéraire spirituel. De l’importance de la famille… Et pour nourrir leur foi, puis leur vocation, trois activités arrivent en tête, et pourraient bien inspirer d’autres parents dans l’éducation de leurs enfants plus jeunes ! En effet, 59% des séminaristes interrogés indiquent avoir été servants de messe et 56% scouts (avec une très nette majorité inscrite aux scouts d’Europe (34%), ndlr). De plus, trois séminaristes sur quatre ont déjà participé aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ). Rappelons que les JMJ de Lisbonne qui ont eu lieu cet été ont, quant à elles, rassemblées près de 40.000 Français !

La figure du saint curé d’Ars

Il ressort également de ce sondage que les séminaristes sont attachés à l’Église et à ses figures, dans le respect de Vatican II, et citent volontiers le saint curé d’Ars. Si ce sondage ne comprend pas les séminaristes traditionalistes, il est à noter que trois séminaristes sur quatre envisagent de porter la soutane, occasionnellement ou régulièrement, manifestant sans doute le désir d’une certaine visibilité dans une société multiconfessionnelle.