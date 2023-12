L’Avent est au cœur de la messe

Au milieu de la liturgie de la messe, le prêtre mentionne le mot "adventus", traduit "avènement" à cet endroit mais qui a donné le mot français "avent". Que vient faire ce temps liturgique au milieu de l’eucharistie ? Explications.

La chose est presque passée inaperçue dans la nouvelle traduction du Missel romain. Peut-être parce que la phrase en question est dite par le prêtre, peu de temps après la consécration qui a focalisé l’attention, désormais plus distraite. Dans l’embolisme du Pater, juste après la prière dominicale, le prêtre dit ainsi : « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps : soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l’abri de toute épreuve ; nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance : l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur ».

La formule, qui est tirée de la lettre de saint Paul à Tite (cf. Tt, 2, 13), projette le regard vers le Jugement dernier. Le sacrifice du Christ, événement historique, vient d’être actualisé sur l’autel par le prêtre qui a agi in persona Christi. Les effets de l’offrande de Jésus sur la croix le Vendredi saint sont ainsi contemporains de l’eucharistie célébrée. Le corps du Christ est présence de Dieu, il est aussi pain pour la route, celle qui mène à la béatitude éternelle, quand le Fils reviendra dans la gloire.

Faire de chaque eucharistie un Avent !

Ce retour, cet « avènement », comme le dit la liturgie en langue française, est en fait un « adventus » dans l’édition latine du Missel romain. Comme les empereurs romains entrant dans les cités lors d’une cérémonie rituelle qui portait ce nom, le Seigneur entrera alors solennellement dans ce monde pour révéler (« apocalypse » en grec) définitivement son dessein bienveillant.

Durant l’Avent, qui vient de cet « adventus », comme durant chaque eucharistie, le cœur des croyants est ainsi nourri du passé, présent à Dieu aujourd’hui, et tourné vers l’éternité. Jésus est né dans le temps, avant de mourir. Jésus est contemporain à tous les temps dans les sacrements, sa parole, le prochain. Jésus est celui qui « reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts ». À nous de faire de chaque Avent une eucharistie, et de chaque eucharistie, un Avent !